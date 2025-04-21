黃金飆每錢13850元天價　銀樓老闆：股災畢業生錢進金市

▲黃金價格飆漲。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普介入聯準會（Fed）、美中關係緊張等消息影響，美元走弱，國際金價持續飆高，今（21）日現貨黃金已來到每盎司3380美元再刷新高，台銀黃金存摺與銀樓飾金報價也同步刷天價，近午盤各自來到每公克台幣3560元與每錢13850元天價，年漲幅皆逾4成，銀樓老闆分析，川普讓黃金價格飛起來，不少人從股市「畢業」轉入金市懷抱。

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▲4月21日銀樓飾金價格。（圖／記者陳瑩欣翻攝金加家珠寶牌告）

「股市不好、美元也不好，全球投資亂了套，黃金是避風港，散戶愈套愈兇，從股市畢業的人重回黃金市場。」台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示，川普任內變數多，黃金目前是健康的投資管道。

石文信表示，國際衝突升溫，美元地位動搖，對黃金而言就是利多，這波金價走升比過往預期還強勁，大戶還沒有鬆動出，買氣反而更旺。

台銀貴金屬部門引用美國銀行(Bank of America)針對基金經理人調查指出，49%經理人看多黃金或是認為做多黃金是目前市場上最擁擠的交易，相較看多美股七巨頭的經理人則為24%。

報告中指出，資產管理公司Sprott資深管理合夥人Ryan McIntyre認為這代表對美國信心正在動搖，黃金的新高象徵對美國資產偏好在轉變，人們正在尋求多元化。另42%基金經理人預計黃金將是2025年最佳資產，高於3月份的23%。