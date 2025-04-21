全球政要急尋盟友＋科技大咖來台拔樁　台廠憂政局亂象

▲美中貿易戰加劇，輝達晶片再度受阻，讓黃仁勳17日到北京跟中國官員座談。（圖／黃耀徵攝、翻攝自央視）

圖文／CTWANT

被稱為「皮衣刀客」的輝達NVIDIA執行長黃仁勳，居然換上西裝！在川普出手限制輝達為中國特製版H20晶片出口後，17日中國官媒央視新聞，出現黃仁勳正在北京與中國貿促會會長任鴻斌、國務院副總理何立峰談下一步；同一周，超微AMD執行長蘇姿丰也緊急來台跟供應鏈吃飯，直喊「要增加美國製造」，隨後又飛往日本。「現在不是叫固樁、可能是要拔樁了」一科技業主管跟CTWANT記者說。

美國總統川普的關稅大刀4月2日開鍘後，全世界貿易秩序陷入新亂局，美科技廠大老們急飛各國，安慰客戶、或威逼供應鏈廠商配合增加美國製造，與此同時，各國執政掌權者也總動員，趕緊尋找與美國以外的其他國家進行貿易聯盟，打算以「美國＋1」分散市場來躲開川普MEGA（讓美國再次偉大）的大旗。

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當全球企業主及國家執政者大舉展開行動之際，屢次被川普點名的台灣也有回應，除了掛號協商，總統賴清德在9日主持民進黨中常會時給了方向，他提出「脫中入北」。對此，不少企業大老私下跟CTWANT記者說，「哪裡是『北』？在經濟學早已過時的南北分界。」這種政治口號讓業者頭很大，且不只外患還有內憂，「為什麼執政黨還在吵大罷免？」

我國在2002年加入WTO後，跟著全球貿易需求與脈動，在世界各地布局，在中國大陸善用當地的資源與人才，成為全球重要供應鏈，然而隨著中國崛起、美中爭霸，政府提出新南向政策，推動產業鏈轉往東南亞國家製造，也符合美國總統川普2017年第一任期、2021年民主黨拜登時期的「中國＋1」政策，沒想到2025年川普重返白宮 ，貿易戰升級為全球無差別開戰 ，只因貿易順差大，台灣不但要苦吞32%高額對等關稅，過去的「友岸外包」竟被視同為中國洗產地。

高額的對等關稅讓新南向政策形同被川普斬斷，下一步台廠供應鏈該往哪走？「蔡政府時期就說要有強化歐洲鏈結計畫，現在在哪裡?」而所謂的脫中入北，北又是在哪裡？不少業者在跟政府官員座談時都提到這點，然而被問到的財經官員無奈地說「其實歐洲也一直是我們想布局的」，但的確沒什麼明顯進度。

「台灣可以跟其他國家『拉幫結派』！」前美國商務部工業安全局資深官員金美英（Kim Mi-Yong）9日在國科會旗下的政策研究機構座談時，建議台灣多跟歐洲、東亞或東南亞國家交換意見，看看大家怎麼一起跟川普政府談判，才能為自己爭取更多利益。

▲柬埔寨國王西哈莫尼17日與中國國家主席習近平在金邊王宮舉行會談。（圖／新華社）

川普關稅戰開打後，美國以外的經濟體大國紛紛展開「美國+1」行動，尋找夥伴「站隊」或「入群」，加緊新一輪貿易談判。

歐盟近期大力推動跟中亞、東南亞的談判貿易，以及與南美洲的南方共同市場（MERCOSUR）的自貿協定，歐盟也與中國討論電動車供應鏈、更新海關合作協定，歐盟理事會主席柯斯塔更將在7月前往北京舉行峰會。

事實上，在美中關稅喊到天價的245%時，貴為中國國家主席的習近平也沒有閒著，14日抵達越南，簽署45份合作文件，15日去馬來西亞，簽署30多份合作文件，17日到柬埔寨，「沒有哪個國家願意退回到封閉的孤島，貿易戰破壞多邊貿易體制，也衝擊世界經濟秩序，呼籲各國要團結起來。」習近平不管去哪國，都大提「命運共同體」。除了東南亞，中國官方也正在跟歐盟國家談合作，

就連英國BBC都報導，因為川普關稅打擊原本的貿易夥伴，反而促使東北亞國家長期停滯的「自由貿易協定」（FTA）重新啟動，最重要的就是中日韓三國的貿易官員，已在3月底於首爾見面，談半導體供應鏈的合作。

「現在打前鋒，一定是挨打的部分，我們台灣沒有實力跟美國來談對抗。」三三會理事長林伯豐表示，「對台灣32%很不合理，台商也承受不起。」若有對等關稅，原本對美國占20%以上的外銷總額，至少要一半能夠找到其他市場，這樣才有機會。而最大的外貿國家其實是中國大陸，應該去尋找能否有取代的機會。

林伯豐也認為，應該讓中國、日本、韓國、馬來西亞跟越南先去跟美國談判，看看結果再去談，可能會有比較更好的時機。

▲總統賴清德18日在嘉義就吳郭魚及鱸魚產業支持方案與養殖業者座談。（圖／翻攝自總統府官網）

美國公布台灣對等關稅32%後，政府官員們10日起分批到全國各地舉辦業者座談會，根留台灣或跟著政府南向的廠商們無不踴躍參與，有人提問之前答應的產業創新條例到底在哪、還有人直接吐槽880億根本杯水車薪，「市場信心很重要，現在沒人在管民眾想法嗎？」一位上市公司老闆直接問財經官員，「關稅問題這麼嚴重了，為什麼還在吵大罷免」讓現場官員相當尷尬，說「這個政治的事，我也沒辦法回答。」

「現在還在講產業競爭力，可能已經有點晚了，大家在台灣的產業，我相信已經很有韌性，但現在真的是太多的不確定性。」一位手上有五家上市櫃公司的企業大老，在跟官員的座談會上說「聽來聽去還是官話，怎麼落實，才是問題。」

「現在不是唱衰台灣的時候，我們都坐在同一條船上」，工總理事長潘俊榮說。川普以關稅戰掀起的全球新亂局中，無論是「美國＋1」或「脫中」，業者無不期待，台灣這艘船能夠安然前行。

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