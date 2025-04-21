華航馬拉松星光夜跑來了　董座高星潢：用跑步幫國家慶生

▲華航馬拉松。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）去年舉行首屆馬拉松星光夜跑大獲好評，今年也將於10／11舉辦2025年馬拉松星光夜跑，即日起開始報名，董事長高星潢今（21）日表示，剛好遇到國慶連假，用跑步幫國家慶生，也希望能吸引更多國外跑者來到台灣，不僅來跑步也開發其他觀光。

另針對近期關稅政策是否對航空貨運造成影響，高星潢僅回應，還是會看整個運能、運量的狀況，會做彈性調整。

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華航今日宣布2025年馬拉松星光夜跑開始報名，將於10／11台北大佳河濱公園舉行，包括半程21K馬拉松組、漫遊健跑10K組及親子星空5K組；另外，今年活動加碼祭出35張機票及哩程抽獎，總價值超過330萬元，報名截至6／23止。

華航表示，贊助的運動選手包括網球選手楊亞依、滑冰選手黃芊華、桌球選手張佑安，以及桃園璞園領航猿球員代表白曜誠等，也都到場推廣這場熱血活動；同時感謝主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠、支付金融事業處處長陳德風、支付產品部部長李錫男，以及本次馬拉松指定為跑者而生的專業動品牌Brooks蒞臨支持。

華航指出，公司深耕企業永續，賽事邀請包含身障跑者、陪跑員等公益組一同參與；獎牌、毛巾、賽服及旅行袋等賽事周邊紀念品及物資，將使用環保材質，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。

為鼓勵民眾參與健康盛事，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈2,100哩、健康樂跑組1,000哩、親子休閒組500哩；所有完賽跑者除現場參加35張機票抽獎，還可享有限時出發的限量機位優惠折扣；使用中國信託華航聯名卡付款可享報名費最優8折起優惠、中國信託全卡友享9折優惠；若於5／21前至桃園國際機場凱悅酒店訂房有85折優惠，餐飲服務同享折扣。另為吸引更多國際好手齊聚，華航特別提供海外跑者購票折扣，只要報名付款成功後，於通知確認信提供購票優惠碼即可有折扣價。