捷博4月下旬登錄興櫃　今年營收拚倍數成長

▲捷博董事長彭仕邦。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

連鎖汽車美容與鍍膜品牌捷博（7831）預計4月下旬登錄興櫃，董事長彭仕邦看好，今年整體營收預期可倍數成長，獲利也還是會相對亮眼，將專注於汽車美容與鍍膜、輪胎快保、鈑噴維修等3大業務，透過創造產業革新，成為汽車售後服務界的7-11。

彭仕邦表示，捷博將以生態圈的模式經營，由汽車美容業務作為大宗客戶名單累積的端口，輪胎業務則扮演多元化高單價業務的集散地，而鈑噴業務則聚焦在高客單價的業務，打造一條龍的汽車售後服務；期待藉此打造國內第一家規模化、連鎖化的汽車售後服務公司。截至今年第一季，捷博全台已開出18家營業據點，全年預計再展10家直營與合作門市，朝2029年達成200家據點目標邁進。

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彭仕邦提到，汽車美容與鍍膜、輪胎快保、鈑噴維修3大業務比重已超越整體後市場50％，預估今年上述3項服務全台市場規模加總將近1385億；目前捷博在這3大業務的營收占比為26％、26％、48％；分別經營日本技術授權的KeePer PRO SHOP、法系輪胎品牌Michelin馳加及自營Jesper捷博鈑噴中心，並透過制定產業標準、制定消費者標準、制定從業人員標準，建構完整售後服務生態鏈。

彭仕邦指出，去年捷博旗下KeePer汽車美容門市每月平均來車數超過2,262台，每輛車平均消費金額3,451元，大幅優於交通部統計的小客車平均每月清潔費697元；鍍膜均單價可達19,502元，更為洗車平均單價的15倍。今年台灣汽車美容市場產值高達731億，顯示消費者對於車輛外觀與保值需求日益強烈，汽車美容與鍍膜市場規模快速擴大，成為後市場中最具潛力的高毛利業態之一。

彭仕邦說，除汽車美容外，捷博的輪胎與鈑噴服務也快速成長根據GFK針對臺灣輪胎市場的調查數據顯示，今年全台灣輪胎市場規模高達285億，2030年將突破400億大關，2023~2030年臺灣輪胎市場規模複合成長率達7.3%，平均每年每車更換0.7條輪胎，約2.8年會更換2條輪胎。

捷博去年輪胎業務年營收突破4,000萬元，年增超過5倍，企業客戶貢獻比重達69%；鈑噴中心則創造平均每車42,190元的高客單價服務，並維持42%的毛利率與38%的淨利率，為公司獲利的重要支柱。

彭仕邦指出，台灣汽車保有量已超過868萬輛，但平均車齡高達11年以上，維修與保養等汽車後市場持續成長中。過去車主習慣原廠保養，但電動車與中古車市場興起後，消費者對於第三方售後服務接受度明顯提高，捷博看準這波轉型契機，持續導入品牌、技術、數位化流程，致力於打造具規模與信賴感的連鎖服務體系，有志從業人員也可以從產業改革中獲得制度化的培訓及職涯規劃。

此外，捷博亦積極導入AI系統與商業智能（BI）平台，建置LINE預約機制、車牌辨識系統與個人化客戶資料分析，結合數據化再行銷策略，提高顧客回訪率與跨品牌消費頻率。