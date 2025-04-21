IATA全球航空貨運年會聚焦數位化、永續與安全　我業界積極參與

▲國際航空運輸協會(IATA)第18屆世界貨運研討會上周在杜拜舉行，我航空貨運業領導積極參與。（圖／物流暨供應鏈協會）

記者張佩芬／台北報導

國際航空運輸協會(IATA)第18屆世界貨運研討會(World Cargo Symposium, WCS)4/14至4/17在杜拜舉行，聚焦數位化、永續與安全，台灣代表團由台北市航空貨運承攬公會羅文祥理事長、台灣國際物流暨供應鏈協會葉建明創會理事長、秦玉玲名譽理事長及桃園機場公司物業開發處、長榮航空、交通部民航局等代表積極參與。

IATA強調空運對全球供應鏈韌性的關鍵角色，2025年世界貨運研討會焦點即是「數位化、永續性與安全(digitalization, sustainability and safety/security)」。大會自開幕式與各場次專題演講及論壇均是圍繞這三項焦點主題，以協助全球空運業適應不斷變化的地緣政治局勢。

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IATA主辦本屆世界貨運研討會(WCS)，在阿拉伯聯合大公國杜拜之世界貿易中心(DWTC)舉行，協辦單位為阿聯酋航空貨運(Emirates SkyCargo)與dnata倉儲地勤。

WCS是全球最大且最具聲望的年度航空貨運會展活動，匯聚航空公司、解決方案供應商、機場、地勤處理商、貨運代理、總代理、培訓機構等業界領袖與決策者，提供專題會議、工作坊與高階峰會，探討科技創新、安全、海關、貨運操作與永續發展等議題。

今年吸引來自全球1800位產業代表出席，以及百多個參展單位參與展示航空貨運解決方案及商業交流洽談。

羅文祥理事長表示杜拜為七個酋長中最有國際觀發展的遠見，葉建明創會理事長及秦玉玲名譽理事長則指出杜拜有90%轉運中心的實力，源自其地理優勢、政府全力支持、法規彈性、大量國際移工，因此到處可見各色人種的民族融合。

本次阿聯酋航空台灣分公司特別申請為台灣參訪團安排參觀杜拜兩座機場，即DXB機場以及正在興建中的DWC阿勒馬克圖姆國際機場。未來在航空貨運方面有宏大的規劃，旨在成為全球最大的貨運樞紐之一。

新機場第一期施工計畫預計於2034年完成。機場貨運容量目標為1200萬噸，成為全球貨運量最大的機場之一。計劃建設16個專用貨運基地，並配備最先進的物流技術，以提高效率和準確性。

DWC機場將與港口和鐵路系統無縫連接，打造一個綜合性的物流生態系統。採用綠色技術和能源，減少碳排放，並推動可持續航空貨運的發展。這些規劃將進一步鞏固杜拜作為全球航空和物流樞紐的地位。

根據國際航空運輸協會(IATA)的報告，2024年全球航空貨運需求創下歷史新高，貨運量(以貨運噸公里計算)同比2023年增長了11.3%。這一增長主要得益於電子商務需求的強勁表現以及部分海運限制的影響。

但隨著科技進步、地緣政治變化、風險演變及客戶需求變化，世界正以前所未有的速度前進。台灣桃園機場正規劃未來新貨運園區(60公頃)如何將現有250萬噸貨運量在2040年成長至400萬噸，我航空貨運業界認為，這議題可藉鏡IATA全球標竿機場學習其保安控管(例如:轉運實體隔離、專倉冷鏈倉儲、專倉快遞貨物)、數位化(2026年全面啟用ONE Record資料模式)、永續環境(例如:友善航空燃料及綠色生態運輸)等倡議及實踐，提前規劃策略發展與佈局，提升桃園國際機場的航空貨運競爭力。