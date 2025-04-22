快訊／台股收盤大跌312.77點　台積電跌19元至816

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（22日）開低走低，加權指數終場大跌312.77點，以18793.43點作收，跌幅1.64％，成交量2431.61億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌115.34點開出，指數開低走低，盤中最高達19059.65點，最低18793.43點，終場收在18793.43點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌19元來到816元，跌幅2.28％；鴻海（2317）下跌4.5元至132元；聯發科（2454）下跌45元至1300元；廣達（2382）下跌8.5元來到223.5元；長榮（2603）下跌1.5元至200元。
今天漲幅前5名個股為全宇生技-KY（4148）上漲3.95元，漲幅10％；達能（3686）上漲1.4元，漲幅10％；元晶（6443）上漲1.35元，漲幅10％；安集（6477）上漲2.65元，漲幅9.94％；聯合再生（3576）上漲0.78元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為台肥（1722）上漲0.05元，漲幅0.1％；詠業（6792）上漲0.05元，漲幅0.1％；和潤企業乙特（6592B）上漲0.1元，漲幅0.1％；冠德（2520）上漲0.05元，漲幅0.11％；福興（9924）上漲0.05元，漲幅0.11％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|全宇生技-KY（4148）
|43.45
|▲3.95
|▲10.0％
|達能（3686）
|15.4
|▲1.4
|▲10.0％
|元晶（6443）
|14.85
|▲1.35
|▲10.0％
|安集（6477）
|29.3
|▲2.65
|▲9.94％
|聯合再生（3576）
|8.65
|▲0.78
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台肥（1722）
|49.15
|▲0.05
|▲0.1％
|詠業（6792）
|48.95
|▲0.05
|▲0.1％
|和潤企業乙特（6592B）
|97.1
|▲0.1
|▲0.1％
|冠德（2520）
|47.45
|▲0.05
|▲0.11％
|福興（9924）
|45.3
|▲0.05
|▲0.11％
資料來源：證交所
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