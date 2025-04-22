快訊／台股收盤大跌312.77點 台積電跌19元至816

台股今（22日）開低走低，加權指數終場大跌312.77點，以18793.43點作收，跌幅1.64％，成交量2431.61億元。

台積電效應持續推升九州房產 熊本迎來黃金投資期

隨著台積電（TSMC）熊本廠的設立，不僅讓當地半導體產業蓬勃發展，更帶動整個九州地區的經濟與不動產市場起飛。看準這波投資熱潮，日本不動產專家「衛富達」母公司——WealthPark RealEstate Technologies（簡稱WealthPark RET）正式宣佈於熊本設立營業據點，擴大對台灣投資人的服務範圍。

三星傳停產DDR4 南亞科衝破40元大關、成交量破25萬張

三星計劃於今年底停止生產DDR4記憶體模組，預計12月進入產品壽命結束階段（EOL）。目前，記憶體模組廠商已逐步轉向台灣業者進行認證及採購。利多帶動下，今日南亞科（2408）、華邦電（2344）、品安（8088）成為台股人氣前三，品安股價再度衝上漲停，南亞科一度突破40元大關。

快訊／七旬獨居翁熱愛數學 抱走億元大樂透

台彩總經理謝志宏今（22）日指出，今年1月26日大樂透保證1億元由1人獨得，這名中將人是住在桃園，外表清瘦、大耳垂年逾七旬退休獨居老人，他是自選2注，其中1注中奬。

長榮航10／3開航美國達拉斯 直飛北美第9大航點

長榮航（2618）將於10月3日起開闢桃園-美國達拉斯直飛航線，以波音777-300ER機型飛航，提供每周3班的飛航服務，屆時北美將增至9個客運航點，每周將達90個航班往返北美地區，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，也是亞洲區航空公司中唯一經營德州2個航點的航空公司。

首檔ETF分割來了！00663L通過「1拆7」 1張約2萬元

國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）已於昨（21）日舉行受益人會議，決議啟動分割，成為台灣市場當中首檔分割的ETF，也是全台最便宜的台股正2，以昨（21）日收盤價139.7元，平均一張13.97萬元，本次執行分割作業約為「1拆7」，分割後每受益權單位淨值回歸接近20元初始發行價格，交易價格回歸市場習慣的交易區間，換句話說，一張僅需約2萬元即可交易，投資更便利。

快訊／威力彩20億得主現身 50歲福態男靠神奇夢境1 注獨得

威力彩今年最大獎在2月底開出，只花2100元，就抱走20.7億元獎金！台彩總經理謝志宏今（22）日表示，中獎人是資深彩迷，2100元投注金額由父女合資，這對50歲熱心助人的福態、從事服務業的爸爸和20歲打工女兒一起現身領獎。

日亞在德對億光提起訴訟 請求專利侵害損害賠償9365萬

日亞化學於杜塞道夫地方法院（Düsseldorf District Court）對臺灣LED製造商億光電子工業股份有限公司與其德國子公司Everlight Electronics Europe GmbH提起訴訟，根據杜塞道夫地方法院先前作成的二件終局判決，於本件訴訟中請求專利侵害之損害賠償250萬歐元（約合新台幣9365萬元）。

美若施壓盟友限制對中貿易 郭明錤示警： 蘋果風險激增

天風國際證券分析師郭明錤發文示警，若美國盟友跟隨美國政府限制與中國貿易的做法，則可能意味著關稅對蘋果(Apple)的潛在風險可能大幅升級，並讓一切變得無法預測。

一表看懂！ 4月來主動台股基金抗跌前十名英雄榜

川普關稅政策的變數，讓市場觀望氣氛濃厚，連帶影響台股整體表現，4月以來整體來看，受到川普關稅之亂影響，導致大盤大跌6.29%，不過反觀主動式台股基金也有33檔相對抗跌績效勝大盤，其中抗跌前十名包括國泰中小成長、群益馬拉松、群益奧斯卡、日盛高科技、新光臺灣高股息、群益店頭市場、凱基開創、凱基台灣精五門、群益葛萊美，以及兆豐國民。