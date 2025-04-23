ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

世博會11天入場人數破百萬　PASONA的iPS心臟與睡眠機要讓人更健康

▲PASONA NATUREVERSE展館是熱門展館。（圖／記者張佩芬攝）

▲PASONA NATUREVERSE展館是熱門展館。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導　

今年大阪市界博覽會的主題是「讓生命更光輝的未來社會藍圖」，PASONA NATUREVERSE展館「iPS心臟」，是讓人驚喜的醫學發展，另展館中的睡眠機也讓人期待，成為這次展出的大熱門。今日是世博會開展第11天，下午三點過後宣布訪客破百萬，優於預期。

展館位在近會場入口入場的黃金地段，以卡通人物原子小金剛阿童木及怪醫黑傑克為導覽員，講述黑傑克利用獲得諾貝爾獎的iPS細胞，製成的人造心臟拯救阿童木。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲會跳動的心臟。（圖／記者張佩芬攝）

▲會跳動的迷你心臟。（圖／記者張佩芬攝）

而館內展出真實跳動、醫療科學的結晶，迷你的iPS人造心臟，這個迷你心臟直徑僅約3公分，外形類似人類心臟，可觀察其跳動的樣子，還展示被視為心臟病新療法的「心肌細胞薄片」，展現未來醫療的發展潛力，讓人期待相關研究實驗真的能夠成功，拯救更多人類的生命。

▲世博會今日觀展人數破百萬。（圖／大會提供）

▲世博會今日觀展人數破百萬。（圖／大會提供）

館內還有未來睡眠機，展示慶應義塾大學名譽教授Takashi Mimura監督的「Sleep of the Future」，體驗未來的睡眠。

▲睡眠機。（圖／記者張佩芬攝）

▲睡眠機實現更好睡眠。（圖／記者張佩芬攝）

該睡眠機使用傳統的無創床感測器，測量用戶的體重、身體運動、呼吸頻率和心率等身體狀況，通過根據測量的身體狀況和變化控制的各種機制實現高品質的睡眠和舒適的覺醒，以智慧LED照明，可讓人隨意控制美麗的光線，通過自由改變照射方向、配光角度、色溫等，實現更好睡眠。

另日本丸紅株式會社使用美國企業LIFT Aircraft製作的Lift Aircraft開發的空中飛行車「HEXA」，以18個電動螺旋槳，讓空中飛行車可飛到10公尺高，一次飛行時間在15-20分鐘之間，目前主要用在休閒娛樂，一趟10-15分鐘飛行，預定收費300美元，不過目前展出僅規劃6月8日之前，每周六、日進行飛行演示，但不提供一般民眾搭乘。飛行車未來是否成為未來主要的交通工具，也讓人期待。

關鍵字： 世博會破百萬PASONAiPS心臟睡眠機

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

推薦閱讀

48.2萬股民注意！第一金擬配1.2元股利　現金殖利率3.82％

48.2萬股民注意！第一金擬配1.2元股利　現金殖利率3.82％

48.2萬股民注意！第一金（2892）董事會決議2024年盈餘分派，每股配發0.95元現金股息、0.25元股票股利，合計1.2元股利，符合外界的預期，以今（23）日24.85元收盤價計算，潛在現金殖利率為3.82%。

2025-04-23 16:18
川普關稅戰　洪申翰：10幾萬勞工恐受影響

川普關稅戰　洪申翰：10幾萬勞工恐受影響

川普關稅戰衝擊全球經濟，勞動部長洪申翰今接受Yahoo TV《齊有此理》節目訪問時指出，傳產的製造業受到的衝擊最大，像是機械、汽車零組件、塑膠、金屬、水五金、扣件等產業，面臨的國際壓力很大，目前預估受影響勞工逾10萬人，勞動部會主動找各工會了解第一線資訊，聯繫有需要的企業，避免違法解僱或放無薪假。

2025-04-23 14:50
百萬股民嗨！5檔台股ETF填息達陣　0056填7成

百萬股民嗨！5檔台股ETF填息達陣　0056填7成

台股今（23）日盤中飆漲逾758點刷台股史上盤中第5大漲點，6檔台股ETF除息行情搶搶滾，開盤2小時，包括富邦特選高股息30（00900）等5檔台股ETF已填息達陣，而擁有144.78萬股民的季配款元大高股息（0056）雖配息金額偏高，仍交出填息率超過7成的好表現，投資人振奮。

2025-04-23 11:38
鴻海集團旗下京鼎砸20億　取得富蘭登51％股權

鴻海集團旗下京鼎砸20億　取得富蘭登51％股權

鴻海集團旗下半導體設備公司京鼎精密(3413)今（23）日宣布，公司審計委員會及董事會決議以每股新台幣138元、總交易金額20.0583億元，收購富蘭登科技公司（以下簡稱「富蘭登」）51%股權及董事會過半席次，取得實質控制權。

2025-04-23 16:30
台股盤中飆漲逾830點史上第4　法人：反彈不躁進、極度恐慌低接

台股盤中飆漲逾830點史上第4　法人：反彈不躁進、極度恐慌低接

受到美國總統川普釋出政策善意影響，全球股市發動反彈，台股今（23）日午盤過大漲逾830.48點，上攻到19623.91點，刷史上第4大盤中漲點，市場振奮，投資專家解讀，今日台股大漲主要還昨（22）日下挫一個公道，對等關稅最壞時間點已經過去，現階段操作建議為在極度恐慌時低接，反而在大舉反彈時不宜追進。

2025-04-23 12:45
美狠課東南亞太陽能產品3521%重稅　助攻9台廠漲停

美狠課東南亞太陽能產品3521%重稅　助攻9台廠漲停

由於美國商務部決定對來自東南亞四國，包括馬來西亞、越南、泰國和柬埔寨的太陽能模組課徵最高達3521％的反傾銷與反補貼稅，台灣太陽能廠受利多激勵，元晶（6443）、茂迪（6244）、安集（6477）、國碩（2406）、鑫科（3663）、達能（3686）、碩禾（3691）、聯合再生（3576）和太極（4934）等今日都一度拉漲停慶祝。

2025-04-23 12:30
台股漲670點金融股多走揚　3官股金控漲不動

台股漲670點金融股多走揚　3官股金控漲不動

美國總統川普鬆口認為對中國大陸關稅太高，並透露可望下降，美股4大指數勁揚，激勵今（23）日台股盤中大漲逾670點，重返19400點大關，金融類股指數漲逾1%，來到1940點之上，惟金控股當中具官股色彩兆豐金（2886）、合庫金（5880）、華南金（2880）等3檔個股，都是在平盤以下開出，對較大盤強勁反彈，股價表現相形平淡。

2025-04-23 10:11
英特爾傳本周裁員逾20%　陳立武上任後首次重大重組

英特爾傳本周裁員逾20%　陳立武上任後首次重大重組

英特爾傳本周將宣布裁員 20%以上的計劃，此舉是為了精簡管理、重建工程師驅動文化。這將是上個月上任的新執行長陳立武任期內的首次重大重組。

2025-04-23 10:18
台積電擴大赴美投資　郭智輝：投審會還沒收到申請資料

台積電擴大赴美投資　郭智輝：投審會還沒收到申請資料

川普對等關稅風暴持續進行，台積電（2330）3月宣布擴大對美投資，外界關心最新進度，對此，經濟部長郭智輝今（23）日表示，投審會還沒收到申請資料，「卡在哪裡不知道，要問台積電。」

2025-04-23 10:00
乖乖挺運動賽事前進大巨蛋開球　今年跨界合作腳步不停歇

乖乖挺運動賽事前進大巨蛋開球　今年跨界合作腳步不停歇

食品大廠乖乖近年來積極跨界合作，尤其備受科技大廠喜愛，放在機器旁乖乖不壞，今（23）日更前進台北大巨蛋攜手樂天桃猿應援，邀請奧運國手「柚子同學」高承睿擔任開球嘉賓，象徵乖乖放在球場上助攻不敗；公司也透露，今年持續會有合作計畫推出，要將乖乖平安、順利的形象帶到每個角落。

2025-04-23 20:00

讀者迴響

熱門新聞

百萬股民嗨！5檔台股ETF填息達陣　0056填7成

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

美狠課東南亞太陽能產品3521%重稅　助攻9台廠漲停

履歷不用寫太多？她曝HR最在乎「1點」

快訊／川普金口！台股大漲逾580點收復萬九　台積電漲37元至853

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

財經網紅推「買這1檔ETF」霸氣：沒有就找我拿錢

鴻海旗下京鼎「23日暫停交易」：有重大訊息待公布

可口可樂笑了！川普改寫可樂大戰

台股漲670點金融股多走揚　3官股金控漲不動

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366