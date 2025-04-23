▲PASONA NATUREVERSE展館是熱門展館。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

今年大阪市界博覽會的主題是「讓生命更光輝的未來社會藍圖」，PASONA NATUREVERSE展館「iPS心臟」，是讓人驚喜的醫學發展，另展館中的睡眠機也讓人期待，成為這次展出的大熱門。今日是世博會開展第11天，下午三點過後宣布訪客破百萬，優於預期。

展館位在近會場入口入場的黃金地段，以卡通人物原子小金剛阿童木及怪醫黑傑克為導覽員，講述黑傑克利用獲得諾貝爾獎的iPS細胞，製成的人造心臟拯救阿童木。

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▲會跳動的迷你心臟。（圖／記者張佩芬攝）

而館內展出真實跳動、醫療科學的結晶，迷你的iPS人造心臟，這個迷你心臟直徑僅約3公分，外形類似人類心臟，可觀察其跳動的樣子，還展示被視為心臟病新療法的「心肌細胞薄片」，展現未來醫療的發展潛力，讓人期待相關研究實驗真的能夠成功，拯救更多人類的生命。

▲世博會今日觀展人數破百萬。（圖／大會提供）

館內還有未來睡眠機，展示慶應義塾大學名譽教授Takashi Mimura監督的「Sleep of the Future」，體驗未來的睡眠。

▲睡眠機實現更好睡眠。（圖／記者張佩芬攝）

該睡眠機使用傳統的無創床感測器，測量用戶的體重、身體運動、呼吸頻率和心率等身體狀況，通過根據測量的身體狀況和變化控制的各種機制實現高品質的睡眠和舒適的覺醒，以智慧LED照明，可讓人隨意控制美麗的光線，通過自由改變照射方向、配光角度、色溫等，實現更好睡眠。

另日本丸紅株式會社使用美國企業LIFT Aircraft製作的Lift Aircraft開發的空中飛行車「HEXA」，以18個電動螺旋槳，讓空中飛行車可飛到10公尺高，一次飛行時間在15-20分鐘之間，目前主要用在休閒娛樂，一趟10-15分鐘飛行，預定收費300美元，不過目前展出僅規劃6月8日之前，每周六、日進行飛行演示，但不提供一般民眾搭乘。飛行車未來是否成為未來主要的交通工具，也讓人期待。