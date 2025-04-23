百萬股民嗨！5檔台股ETF填息達陣　0056填7成

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

台股今（23）日盤中飆漲逾758點刷台股史上盤中第5大漲點，6檔台股ETF除息行情搶搶滾，開盤2小時，包括富邦特選高股息30（00900）等5檔台股ETF已填息達陣，而擁有144.78萬股民的季配款元大高股息（0056）雖配息金額偏高，仍交出填息率超過7成的好表現，投資人振奮。

5檔已填息ETF包括：00900（每股配0.1元)、永豐優息存股(00907)每股配0.095元、富邦科技(0052)每股配3.32元、富邦臺灣中小(00733 )每股配0.073元、富邦臺灣優質高息(00730 )每股配0.1元。

至於尚在填息路上的0056，每股配發1.07元，除息參考價30.91元，美國總統川普鬆口將針對中國大陸調降關稅，以及不會開除聯準會主席鮑爾，台股開高走高急速反彈帶動下，最高來到31.67元，填息比率71%。

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0056於2023年7月調整為季配息以來，2024年7月、10月以及2025年1月、4月連續四個季度維持每單位都維持1.07元的現金股利配發，0056為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，至4月22帳上包含股利收入的可分配收益4.68元、資本平準金2.14元。

0056前5大投資標的分別：長榮（2603）4.3%、聯電（2303）4.07%、聯詠（3034）3.83%、瑞昱（2379）3.59%、中信金（2891）3.31%。

