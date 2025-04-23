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信用管制+關稅來襲　在地：楠梓園區房市買氣腰斬

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台積電進駐帶動北高雄房市話題持續延燒，附近的楠梓科技產業園區生活圈，近年房市價量雙漲。（圖／台慶不動產楠梓後昌加宏加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電進駐帶動北高雄房市話題持續延燒，附近的楠梓科技產業園區，周邊為早期發展生活圈，商業機能發達，隨台積電上下游半導體業者陸續進駐後，近年區域房市價量雙漲，專家透露，不過近期在央行信用管制以及川普關稅效應發酵後，買氣已出現腰斬。

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▲楠梓科技產業園區就是原本的楠梓加工出口區因應產業轉型而改名，藍昌路、後昌路、台17線商家林立，生活機能發達。（圖／台慶不動產楠梓後昌加宏加盟店提供）

台慶不動產楠梓後昌加宏加盟店行銷副主委陳冠融表示，楠梓科技產業園區就是原本的楠梓加工出口區因應產業轉型而改名，距離台積電也不遠，加上該區為早期發展，藍昌路、後昌路、台17線商家林立，生活機能發達，也有不少半導體上下游廠商來購屋。

陳冠融表示，楠梓科技產業園區生活圈內以15年內大樓最受歡迎，單價約32~35萬元，之前購屋族多鎖定2房為主，自從去年央行9月19日祭出信用管制後，限貸讓購屋門檻提高，現階段現金充裕的剛性需求買家，成為房市購屋主力，3房產品需求顯著增加。

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▲儘管買氣低迷，房價整體仍維持穩定，僅少數屋主願意小幅讓利，降價幅度落在5~10%。（圖／台慶不動產楠梓後昌加宏加盟店提供）

在買氣方面，陳冠融分析，信用管制後至今年農曆年間，楠梓房市成交量下滑約4成，沒想到4月又遇到美國總統川普宣布將對個別國家徵收對等關稅，全球經濟不確定性加劇，進一步衝擊市場信心，買氣又掉了1成，相對去年9月之前買氣，可說是衰退約5成，已經出現腰斬，買氣呈現急凍狀態。

儘管買氣低迷，房價整體仍維持穩定，僅少數屋主願意小幅讓利，降價幅度落在5~10%，若願意讓利的屋主成交速度明顯增快。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台慶不動產楠梓後昌加宏加盟店行銷副主委陳冠融表示，隨著台積電楠梓廠後續還有P3、P4、P5等廠區的建設，相關建廠需求在未來3~5年內不會快速消退。（圖／台慶不動產楠梓後昌加宏加盟店提供）

陳冠融強調，隨著台積電楠梓廠後續還有P3、P4、P5等廠區的建設，相關建廠需求在未來3~5年內不會快速消退，台積電及其外包商、中下游廠商，持續為楠梓帶來人口紅利，區域剛性需求支撐房市抗跌能力。而租金市場方面，2房租金行情約1.8~2.2萬元，3房普遍為2.6~2.8萬元，顯示租賃市場的穩定性。

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