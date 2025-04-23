萬海造樹海　與國家公園署於半屏山辦植樹活動、為生態復育助力

▲壽山國家自然公園植樹活動。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

為恢復自然生態、促進生物多樣性，萬海航運與國家公園署於壽山國家自然公園的半屏山舉辦植樹活動，攜手高雄在地客戶、供應商夥伴與員工，共同為生態復育注入綠意與行動力。

萬海與國家自然公園合作，預計用6年時間，在壽山國家自然公園種植8200棵樹，每塊地種植含養護3年，2025年將在半屏山地區種植1450棵樹。半屏山曾為水泥採礦區，停採後為加速綠化曾引入包括銀合歡、洋紫荊等速生外來樹種，雖具生長優勢，卻也造成林相單一化，降低生態穩定性，增加病蟲害與火災風險。

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植樹行動著眼於改善外來樹種造成的生態壓力，選用稜果榕、雀榕、水團花、大葉楠、血桐等原生樹種，依照高位珊瑚礁地形及乾濕季分明的環境條件進行栽植，以恢復當地森林生態功能。

本次植樹活動由萬海航運陳柏廷董事長、國家公園署王成機署長及國家自然公園管理處張登文處長共同領導，參與者一同種下多棵原生苗木，透過逐年復育造林，預計建立可供借鏡的銀合歡林相改良操作模式，為壽山國家自然公園帶來長遠的正面生態效益。

陳柏廷董事長表示萬海航運和國家公園署合作，希望盡一臂之力，協助植樹造林的規模加快、把樹一棵一棵種回來。

環境保護始終是萬海航運的核心經營理念之一，這場活動也是萬海第七次的植樹活動。自2022年啟動【萬海造樹海】植樹造林養護計畫以來，萬海已與國家公園署、林業署及台大實驗林展開合作，目前認養養護超過60萬棵樹，其中約35萬棵已完成植栽，估計每年可吸收約4,200噸二氧化碳，落實萬海對環境永續的長期承諾。

【萬海造樹海】以恢復自然生態系統、增進生物多樣性為目標，亦致力於提升社會大眾對樹木與環境關係的認識。萬海相信，每一次的植樹行動，不只是綠化土地，更是邀請更多人加入永續行動的起點，強化人與自然的連結。

展望未來，萬海航運將持續以節能減碳為方針，深化對環境保護的實質作為，並致力於員工與海員的福祉。萬海將秉持「與自然共好、與社會共榮」的永續理念，守護當代與未來世代的美好環境。