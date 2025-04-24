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謝金河：美中關稅戰的底氣　台積電、輝達供應鏈...

圖／先探投資週刊 提供

川普發動的對等關稅戰左右全球投資視野，從四月三日迄今，全球股市都被川普的拳風擊倒，面對這場突如其來的巨大變化，全球股市除了中國、香港股市外，大多數市場跌幅都在兩成左右，具代表性的道瓊指數從四五○七三跌到三六六一一，最慘的是費城半導體指數從五九三一．八三跌到三三八八．六二，川普揮舞關稅大刀，科技七雄市值蒸發逾十兆美元，半導體成了重災區，從輝達、台積電、AVGO、AMD到ARM都是受災一族，台灣更是受到衝擊最激烈的國家。

文／謝金河

川普這場關稅大戰接下來會如何演變？大家只有耐心看下去！我想到《倚天屠龍記》中，張無忌面對滅絕師太正在苦思對策，他突然悟到九陽神功上的一句話：「他強任他強，清風拂山崗，他橫任他橫，明月照大江，他自狠來他自惡，我自一口真氣足！」這場關稅大戰最後剩下川普和習近平兩個人秀肌肉，其他國家都退到一旁觀望，他們兩人都有輸不得的志氣，但是，從四月三日以來的局，看起來川普比較像滅絕師太，中國比較像張無忌。

美元霸權的三隻腳

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川普的「他強任他強，他橫任他橫」，就像他在對等關稅清單上列出每一個國家的關稅稅率，這頁公式的認定非常主觀，缺乏科學論述，核心理念是全世界各國都占美國便宜，川普忘了，全世界的國家作牛作馬為美國生產，提供廉價產品，美國只要印美元就流通全世界，全世界對美國出口換得的美元，各國央行再拿美元去買美債，美國的赤字是滋養全世界經濟的活泉，現在川普說對美國有順差的國家都是罪惡，如果各國對美國不再有順差，他們沒有足夠的美元買美債，美國美元霸權立刻動搖。

這是川普關稅戰初啟，我一貫的看法，川普關稅大刀揮下去，現在是美股大跌，美債大跌，美元也大跌，美元霸權下面有三隻腳，一個是美元，一個是美債，一個是美股，這場關稅大戰如果是漫長持久戰，川普一定不會贏！為什麼？美國人的財富組合有五成以上是股票，而中國人偏愛房地產，財富組合有五成是房地產，只有一成是股票，關稅戰之後，美國股市跌得四腳朝天。川普說關稅一年可為美國帶來六○○○億美元的收入，但是川普上任以來，美國股市蒸發十八兆美元，這等於是三十年的關稅收入。

這一次川普發動關稅戰，美股大跌，全世界的股民財富至少蒸發二○％，美國人一定不開心，川普民調必然急轉直下，現在川普急氣敗壞逼鮑威爾降息！他已經肆無忌憚到干擾Fed獨立性的地步，川普以為鮑威爾降息就可以讓股市漲回來，其實核心問題在他的關稅政策。

如果這是一場美中角力，這次中國顯然是有備而來！川普對中國的關稅從他上任後，兩次對中國的芬太尼執行不力課十％，從二○％起跳，這次對等關稅三四％，中國出手反制，川普生氣又加到一○四％，然後是一四五％，最高喊到二四五％，中國把美國加到一二五％後就宣布不再跟進，因為關稅稅率過了五○％已經到了臨界點，超過一○○％等於宣告雙方斷絕往來，因此，中國任川普隨便喊也無所謂。

日本才是拋售美債的大戶

面對川普的關稅大刀，中國有十三億人口的內循環市場可以緩和關稅的壓力，而在資本市場，中國股市一向是政治市，政府可以完全掌控，這次深滬股市表現平穩，完全沒有受到關稅戰的影響，而香港則受益DeepSeek效應，在香港掛牌的中國科技股表現出色，讓香港成為全球表現最好的股市，這對應了川普的關稅砍不到中國的要害，尤其是股市下跌，川普的壓力倍增，他以為逼鮑威爾降息就可以換得股市上漲，其實是錯的。

為了緩和股市下跌的壓力，川普在四月十二日宣布對七五個國家實施十％的稅率，豁免九○天，讓這些國家跟美國談判關稅，全球股市鬆了一口氣，但是川普關稅大刀仍四處狂舞，二十一日他宣布對中國太陽能洗產地課關稅，令人吃驚的是他對柬埔寨的太陽能出口到美國開徵三五○○％關稅，美國的積弱不振，給川普巨大壓力，另一個讓川普難受的是美債。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2349期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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