台積電跌9元至864　台股跌160點收19478

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（24日）開高走低，加權指數終場大跌160.33點，以19478.81點作收，跌幅0.82％，成交量2411.23億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲113.45點開出，指數開高走低，盤中最高達19752.59點，最低19433.37點，終場收在19478.81點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌9元來到864元，跌幅1.03％；鴻海（2317）下跌2.5元至136.5元；聯發科（2454）下跌40元至1330元；廣達（2382）下跌5元來到230元；長榮（2603）下跌0.5元至205元。
今天漲幅前5名個股為瑞利（1512）上漲0.63元，漲幅10％；有成精密（4949）上漲4.3元，漲幅9.94％；邁達特（6112）上漲4.25元，漲幅9.93％；陞泰（8072）上漲4.05元，漲幅9.93％；安馳（3528）上漲6.7元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為新保（9925）上漲0.05元，漲幅0.12％；台數科（6464）上漲0.1元，漲幅0.13％；和椿（6215）上漲0.1元，漲幅0.13％；新光金甲特（2888A）上漲0.05元，漲幅0.13％；元大IC設計N（020034）上漲0.01元，漲幅0.14％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|瑞利（1512）
|6.93
|▲0.63
|▲10.0％
|有成精密（4949）
|47.55
|▲4.3
|▲9.94％
|邁達特（6112）
|47.05
|▲4.25
|▲9.93％
|陞泰（8072）
|44.85
|▲4.05
|▲9.93％
|安馳（3528）
|74.2
|▲6.7
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|新保（9925）
|40.95
|▲0.05
|▲0.12％
|台數科（6464）
|79.8
|▲0.1
|▲0.13％
|和椿（6215）
|78.5
|▲0.1
|▲0.13％
|新光金甲特（2888A）
|38.25
|▲0.05
|▲0.13％
|元大IC設計N（020034）
|6.97
|▲0.01
|▲0.14％
資料來源：證交所
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