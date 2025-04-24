創控科技首季EPS 0.26元寫淡季新高　預計5月下旬掛牌上市

▲創控董事長王禮鵬。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體先進製程AMC奈米監控設備廠創控科技（6909）今日舉辦上市前業績發表會，預計5月下旬掛牌上市。創控為台灣自主開發的創新自有品牌，專注於AMC/VOCs監控設備，產品廣泛應用於半導體產業及環境大氣監測等領域，半導體先進製程、環境監測的氣體監測需求持續增加，創控業績每年穩定成長。隨著客戶基數逐年增加，機台設備出貨以及後續穩定成長之維護保養，創控第一季營收1.30億元，較去年同期大增135.97％，創下歷年同期新高，營收規模擴大，帶動稅後淨利較去年同期轉盈至1,548萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.26元，亦是公司創立以來首度於淡季繳出獲利的佳績。

半導體製程節點持續微縮，對微環境潔淨度的要求同步提升，AMC監控成為先進製程的剛性需求，創控的AMC監控解決方案，滿足全球半導體客戶對先進製程潔淨度的嚴苛要求，多數國際半導體領導商皆為公司客戶，成為近年創控業績快速成長的動力。目前半導體製程控管約占8成、環境空氣監測約2成，客戶組成涵蓋晶圓製造代工、光電面板廠、記憶體廠、封測廠以及化學濾網廠等泛半導體族群。銷售區域遍及台灣、北美、中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞等地，其中，台灣、北美、日本等主要市場合計營收占比超過7成。

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創控提供監測低濃度AMC（氣體分子污染物）的客製化解決方案，MiTAP系列產品結合軟硬體開發及平台整合，兼具移動性、即時性、高頻率監測分析，偵測極限與大型實驗室標準一致。氣體微污染影響半導體先進製程的穩定性與良率，使得半導體廠除了去除、防治AMC之外，更需要即時監測AMC以確保晶圓製造環境潔淨，創控的AMC監測解決方案，監測區域從半導體廠房廠務環境、無塵室環境、外氣監控，至廠內生產設備環境、晶圓載具環境，協助半導體廠做好AMC氣體微污染管理，並持續針對客戶的痛點開發對客戶具有價值的方案，新一代微環境產品則將成為未來布局的關鍵。

半導體成為地緣政治戰略產業，晶圓大廠衝刺全球布局，推升半導體行業2025年資本支出恢復高年成長走勢，創控來自半導體廠務環境、設備環境的剛性需求，持續隨市場攀升。此外，創控去年推出FMS 2000，針對晶圓盒（FOUP）內部微環境常見污染物進行即時監測，進軍半導體微環境監控，新產品效益逐漸發酵，成功帶動今年業績爆發，在淡季即有獲利表現，下半年旺季效應值得期待。

創控產品彈性設置，除了半導體無塵室應用，亦可進行土壤地下水監測、手提式緊急應變、車載移動監測、戶外微型測站等多元應用場景，目前在環境空氣監測業務涵蓋環保法規指定監測、社區環境空氣監測、工廠區域排放監測、農藥/異味特定監測。

有害空氣污染嚴重影響健康，空氣污染防制法規日益嚴謹，加上企業投入ESG永續發展的核心價值持續提升，創控亦樂觀期待環境空氣監測業務的成長。根據Future Market Insights (FMI)數據，2019-2029年全球環境監測市場年均複合成長率達15％，其中北美為全球最大應用市場。創控已獲得美國環保署、美國加州空氣資源局的肯定與採用，未來也有機會參與美國其他區域地方法規的建立，此外也陸續於台灣提供環保署、工研院、土基會各項計畫的監測技術及解決方案，協助環境改善或未來作為法令制定的數據參考依據，並爭取相關執行方案。未來環境法規制定後的監測需求、企業ESG需求，都將提供創控很大的成長空間。

創控表示，公司始終專注在新應用，創造市場。半導體市場相當大，創控成功於廠務、設備環境AMC監控奠定基礎後，下一步將開創半導體製程微環境晶圓載具、晶圓傳送、製程生產等環節AMC監控需求，創造更大的市場。