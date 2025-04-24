ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

創控科技首季EPS 0.26元寫淡季新高　預計5月下旬掛牌上市

▲▼創控董事長王禮鵬。（圖／記者高兆麟攝）

▲創控董事長王禮鵬。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體先進製程AMC奈米監控設備廠創控科技（6909）今日舉辦上市前業績發表會，預計5月下旬掛牌上市。創控為台灣自主開發的創新自有品牌，專注於AMC/VOCs監控設備，產品廣泛應用於半導體產業及環境大氣監測等領域，半導體先進製程、環境監測的氣體監測需求持續增加，創控業績每年穩定成長。隨著客戶基數逐年增加，機台設備出貨以及後續穩定成長之維護保養，創控第一季營收1.30億元，較去年同期大增135.97％，創下歷年同期新高，營收規模擴大，帶動稅後淨利較去年同期轉盈至1,548萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.26元，亦是公司創立以來首度於淡季繳出獲利的佳績。

半導體製程節點持續微縮，對微環境潔淨度的要求同步提升，AMC監控成為先進製程的剛性需求，創控的AMC監控解決方案，滿足全球半導體客戶對先進製程潔淨度的嚴苛要求，多數國際半導體領導商皆為公司客戶，成為近年創控業績快速成長的動力。目前半導體製程控管約占8成、環境空氣監測約2成，客戶組成涵蓋晶圓製造代工、光電面板廠、記憶體廠、封測廠以及化學濾網廠等泛半導體族群。銷售區域遍及台灣、北美、中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞等地，其中，台灣、北美、日本等主要市場合計營收占比超過7成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

創控提供監測低濃度AMC（氣體分子污染物）的客製化解決方案，MiTAP系列產品結合軟硬體開發及平台整合，兼具移動性、即時性、高頻率監測分析，偵測極限與大型實驗室標準一致。氣體微污染影響半導體先進製程的穩定性與良率，使得半導體廠除了去除、防治AMC之外，更需要即時監測AMC以確保晶圓製造環境潔淨，創控的AMC監測解決方案，監測區域從半導體廠房廠務環境、無塵室環境、外氣監控，至廠內生產設備環境、晶圓載具環境，協助半導體廠做好AMC氣體微污染管理，並持續針對客戶的痛點開發對客戶具有價值的方案，新一代微環境產品則將成為未來布局的關鍵。

半導體成為地緣政治戰略產業，晶圓大廠衝刺全球布局，推升半導體行業2025年資本支出恢復高年成長走勢，創控來自半導體廠務環境、設備環境的剛性需求，持續隨市場攀升。此外，創控去年推出FMS 2000，針對晶圓盒（FOUP）內部微環境常見污染物進行即時監測，進軍半導體微環境監控，新產品效益逐漸發酵，成功帶動今年業績爆發，在淡季即有獲利表現，下半年旺季效應值得期待。

創控產品彈性設置，除了半導體無塵室應用，亦可進行土壤地下水監測、手提式緊急應變、車載移動監測、戶外微型測站等多元應用場景，目前在環境空氣監測業務涵蓋環保法規指定監測、社區環境空氣監測、工廠區域排放監測、農藥/異味特定監測。

有害空氣污染嚴重影響健康，空氣污染防制法規日益嚴謹，加上企業投入ESG永續發展的核心價值持續提升，創控亦樂觀期待環境空氣監測業務的成長。根據Future Market Insights (FMI)數據，2019-2029年全球環境監測市場年均複合成長率達15％，其中北美為全球最大應用市場。創控已獲得美國環保署、美國加州空氣資源局的肯定與採用，未來也有機會參與美國其他區域地方法規的建立，此外也陸續於台灣提供環保署、工研院、土基會各項計畫的監測技術及解決方案，協助環境改善或未來作為法令制定的數據參考依據，並爭取相關執行方案。未來環境法規制定後的監測需求、企業ESG需求，都將提供創控很大的成長空間。

創控表示，公司始終專注在新應用，創造市場。半導體市場相當大，創控成功於廠務、設備環境AMC監控奠定基礎後，下一步將開創半導體製程微環境晶圓載具、晶圓傳送、製程生產等環節AMC監控需求，創造更大的市場。

關鍵字： 創控科技

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【感動瞬間】爸見兒子狂喚媽媽好羨慕！下秒喊「把拔」驚喜藏不住

推薦閱讀

快訊／0050獲94.2％受益人同意分割　「1拆4」時間表曝光

快訊／0050獲94.2％受益人同意分割　「1拆4」時間表曝光

國內規模最大ETF元大台灣50(0050)分割議案，於4月24日以贊成率94.2% 通過，未來預計以4倍進行分割，並於6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易、申購、借券與過戶。

2025-04-24 14:06
聯電84萬股東注意！「咖波筆」4／30開領　入手方法一文看

聯電84萬股東注意！「咖波筆」4／30開領　入手方法一文看

隨著上市櫃公司陸續公布股東會紀念品接近尾聲，未來2個月將是股東會舉行高峰，小股民也將展開忙碌換股東會紀念品行程，而人氣暴棚的聯電股東會紀念品「UMC X 咖波聯名限定鋼珠筆套組」將在下周三（4月30日）開領。

2025-04-24 10:33
快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

129萬股東注意，中鋼（2002）股東會紀念品來了！今（24）日一早揭曉114年度股東會紀念品為「輕巧冷水瓶」，兼具輕巧便攜、健康安全與環保永續的特點，為通勤、郊遊、辦公等隨身補充水分之最佳選擇。

2025-04-24 08:07
關稅害iPhone難賣　美系外資狠砍蘋概股6台廠目標價

關稅害iPhone難賣　美系外資狠砍蘋概股6台廠目標價

美系外資在最新出爐的報告中表示，蘋果供應鏈最容易受到川普關稅變動和生產地點多樣化壓力的影響，將追蹤的蘋果供應鏈2025/2026年獲利預估下修12%及15%，包括鴻海(2317)、大立光(3008)等6檔台廠供應鏈目標價全面下調，其中鴻海目標價由232元砍至175元、大立光由3200元降至2800元，不過兩檔評等皆維持「加碼」。

2025-04-24 12:44
川普關稅打擊電腦產業　美系外資狠砍4台廠目標價

川普關稅打擊電腦產業　美系外資狠砍4台廠目標價

受到美國總統川普對等關稅政策帶來不確定性，再加上對經濟衰退的擔憂，預計桌上型電腦及筆電的採購預算將面臨風險影響，美系外資最新報告下修今、明年全球桌上型電腦（PC）及筆電（NB）出貨量預測3%，並一口氣調降華碩（2357）、宏碁（2353）等4台廠目標價，其中又以華碩評等由「加碼」降至「中立」、目標價從705元降至600元，大減105元。

2025-04-24 12:22
黃金大怒神！2表看「川劇變臉」　1年來最大狂飆猛跌全在本周

黃金大怒神！2表看「川劇變臉」　1年來最大狂飆猛跌全在本周

美國總統川普今年1月20日上任以後國際金價震盪劇烈，台銀黃金存摺波動也更為明顯，觀察台銀黃金存摺賣出牌告價，過去1年以來單日上漲幅最大至2.47%，發生在4月22日（本周二），當天亦寫下每克3652元新高收盤，但昨（23日）即大逆轉，以每公克3477元作收，單日驟跌175元、成為近1年來單日跌最多的一天。

2025-04-24 10:51
0050百萬受益人今決定分拆與否　估「1拆4」每張降至4萬

0050百萬受益人今決定分拆與否　估「1拆4」每張降至4萬

元大投信公告，首檔台股ETF、元大台灣50（0050）受益人大會將在今（24）日上午9點召開，市場聚焦百萬名受益人對首次分割進行同意表決結果，以及未來拆分比例。

2025-04-24 11:00
台股歷次單日大漲700點　後市漲相佳

台股歷次單日大漲700點　後市漲相佳

受到美中關稅戰可望緩解，市場氣氛轉趨樂觀，大盤昨（23）日大漲845.71點，創下台股史上單日第二大漲點、以及盤中第三大漲點；根據群益投信統計資料顯示，台股有史以來，大盤單日漲點700點以上共有4次，統計前3次大盤後5日、10日、15日、30日、45日上漲機率為百分百，平均漲幅表現分別為2.67%、5.36%、5.41%、6.74%、8.75%不但正報酬，而且平均漲幅逐漸向上表現亮麗。

2025-04-24 10:45
台積電技術論壇曝下代A14製程「比N2快15％」　2028年開始生產

台積電技術論壇曝下代A14製程「比N2快15％」　2028年開始生產

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉辦2025年北美技術論壇，會中揭示其下一世代先進邏輯製程技術 A14。A14 製程技術體現了台積電在其領先業界的 N2 製程上的重大進展，此技術旨在透過提供更快的運算和更好的能源效率來推動人工智慧轉型，其亦有望透過增進裝置端 AI 功能（on-board AI capabilities）來強化智慧型手機功能，使其更加智慧。A14 製程技術計劃於 2028 年開始生產，截至目前開發進展順利，良率表現優於預期進度。

2025-04-24 10:43
700萬人注意！綜所稅申報下周四起跑　6大減免別錯過

700萬人注意！綜所稅申報下周四起跑　6大減免別錯過

700萬綜所稅申報戶注意，113年綜合所得稅申報即將在下周四（5月1日）正式起跑，財政部北區國稅局今（24）日表示，這次申報有六大新修正的減免規定，減輕民眾負擔，符合資格的民眾不要錯過。

2025-04-24 17:48

讀者迴響

熱門新聞

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

快訊／0050獲94.2％受益人同意分割　「1拆4」時間表曝光

聯電84萬股東注意！「咖波筆」4／30開領　入手方法一文看

黃金大怒神！2表看「川劇變臉」　1年來最大狂飆猛跌全在本周

關稅害iPhone難賣　美系外資狠砍蘋概股6台廠目標價

履歷不用寫太多？她曝HR最在乎「1點」

台南人最愛買這款房：30～40坪、總價500～1000萬

0050百萬受益人今決定分拆與否　估「1拆4」每張降至4萬

快訊／土銀沙鹿分行前工友7年挪用公款逾271萬　公司挨罰400萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366