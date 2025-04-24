中華電信HiNet30年持續擴大網路建設投資　迎AI需求1G用戶破6位數

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信Hinet 網路服務成立以來已滿30周年，回顧從撥接、ADSL一路走到光世代，HiNet寬頻數量早已超過374萬人數，成為全台最大的網路供應商。對此，24日由中華電信董事長簡志誠、個人家庭分公司副總經理胡學海及個人家庭分公司副總經理柯素秋等與媒體分享30年來點滴，同時期許「不斷加大基礎設施投資，確保全台能享受到優質網路品質」。

▼Hinet 迎來30周年，因應AI時代來臨，去年就推出1G雙向網路服務。（圖／記者蘇晟彥攝）



從1995年成立，轉眼30年間，中華電信HiNet從1995年的撥接時代，走到1999年的ADSL（ (Asymmetric Digital Subscriber Line），接著到2007年的光世代，用戶數量經過不斷攀升，截至在去年年底提供的數字中，揭露HiNet寬頻客戶數為374萬，第四季整體固網寬頻營收為114.5億元。

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簡志誠在訪談中指出，「網路最重要的就是讓台灣跟世界連在一起」，因此在先前曾提出「海地星空」的口號，要透過不斷投資基礎建設，透過多層次的網路韌性，來提高全台用戶在網路上的使用率、網路速度，同時應對潛在的基礎設施中斷風險。。他也強調，台灣是屬於比較特別的海島國家，再加上山地密集，因此除了光纖網路容易受到拉扯斷裂外，因此不少偏遠地區會使用FWA（Fixed Wireless Access）的方式建構網路，確保所以地區用戶都有網路所使用。

胡學海說，面對接下來的AI世代，HiNET在2022年開始推出「速在必行」方案，到去年推出「雙向1G」這類比較屬於大用量的網路服務，在目前的使用率上，300M用戶佔比約45%、100M的用戶則逐漸下降，剩下20幾％，但開始使用1G以上的用戶也有六位數，因此能預見民眾開始對網路有更大的需求。胡也強調，市面上當然有很多網路供應商，但中華電信是提供「最穩定」服務，並持續透過「全屋通 Wi-Fi」服務改善家庭室內網路涵蓋穩定度。

展望未來，簡志誠認為中華電信的競爭優勢在於高速、穩定和高品質的網路服務，在不斷擴大基礎投資的狀況下，讓台灣人能持續與世界連結，未來將透過加值應用、企業服務及海外子公司等方式尋求中華電信更多成長機會。最後針對關稅問題，他也認為目前對中華電信的影響不大，各單位都有去注意到這些，但整體看下來並沒有特別大的影響。