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法人報明牌90天拉貨潮　嚴選高股息殖利率股

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．蔡武穆

近期台股量縮壓回試圖打第二支腳，投資人觀望不敢進場，而4月23日市場傳美中貿易戰有望降溫，美股強彈，台股大漲845點。基於不確定因素仍多，本期封面故事盤點可望迎接90天拉貨潮的四大類受惠股，與這段期間法人加碼的高股息殖利率股，並從上市櫃公司宣布實施庫藏股中，嚴選值得注意的強股。

指數在4月7日連三日重挫，來到最低17306點，迎來連三日的反彈，但是量縮的格局下後繼無力，目前回檔修正，是打黃金右腳還是持續下挫，還得觀察未來幾日成交量是否回升。

目前美元指數偏弱，新台幣轉強來到32.4元，外資未歸隊，台股加權指數在國安基金護盤與限空令持續的政策下，極力守住萬九關卡。

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4月2日川普宣布對等關稅之後，股債雙跌，債券殖利率飆升，不利於發行新美債，川普不得不暫緩對等關稅90天，降為10%的稅率，市場情緒稍微緩和，由於各國談判進度尚未明朗，美國在海外的企業，除了中國以外，紛紛開始搶貨、拉貨，以減少未來關稅的衝擊。

事實上，在4月2日對等關稅宣布之前，台灣企業已迎來一波拉貨潮，寫下3月出口495億美元的成績，創歷年新高，同時也帶動首季出口金額達1295.8億美元，也是單季歷年最優，主要受惠AI高效能運算出口強勁，及企業對於美國關稅政策的不確定，紛紛提前拉貨衝高第一季營收。

半導體關稅 不確定未爆彈

川普在4月11日宣布對等關稅豁免清單，包括筆電、伺服器、平板電腦，手機、印刷電路板、智慧手機、記憶體等，然而，這只是暫時的豁免，5月7日將完成半導體國安調查，包括從傳統晶片到先進製程晶片（如先進節點）、半導體基板與裸晶圓（bare wafers）、微電子組件，以及各式半導體製造設備與其零組件，上述產品可能再被納入半導體關稅，可能讓台股再度陷入利空。

諸多不確定因素之下，迫使廠商再度備貨、拉貨，法人指出，川普暫緩對等關稅90天，這段時間的拉貨將為企業第二季營收提供支撐，近來台廠接到急單的消息頻傳，有業者指出收到客戶要求庫存有多少出多少，力拚在美國全面開徵對等關稅時完成出貨。

盤點拉貨受惠股，最看好的就是記憶體。隨著三星、美光停產DDR 4，轉攻DDR 5及高階HBM，釋出的DDR 4產能正好被台廠撿到。

拉貨受惠股 首推記憶體

在減產效應及AI伺服器帶動下，DREAM價格已穩止跌，TrendForce就預估，近期關稅政策反覆提升記憶體採購動能，第二季DRAM價格漲幅約達 3-8%，較上季分別下跌8-13%出現明顯反彈，也帶動相關記憶體族群走勢強勁，NAND Flash也是同樣情況。

不過，要注意的是，這波價格的漲勢，可能僅限於第二季，因為90天寬限期改變了傳統發貨的季節模式，下半年度記憶體的價格變化，仍要看關稅最終的走向。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1287期，2025.04.25出刊。

圖片來源：Pixabay

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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