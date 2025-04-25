股東會旺季來臨　國泰投信估股息活水2.2兆元

▲股東會旺季來臨，法人估今年股息達2.2兆元。（圖：資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股近一個月跌幅加劇，川劇每日更新戲碼，真假消息交雜，股市瀰漫不確定性，惟本周川普態度放軟，聯準會官員釋出6月可能降息，股市似乎曙光乍現，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，好消息是多家上市櫃已陸續公布股利，5、6月即將迎來股東會旺季，去年台股上市櫃公司獲利達45.8兆元，年增11%，今年現金股利總額預估有機會達2.2兆元，對台股後市具有相當程度的挹注效果，可樂觀以待長線多頭。

梁恩溢表示，近日全球金融市場震盪，許多人亟欲了解台股落底及反彈訊號是否已經出現端倪，這可以從幾個面向來觀察，包括政府救市態度、企業自救力道等，其中最大的變數來自川普關稅政策，儘管花招百出讓市場無所適從，但川普還有2026年的期中選舉重要一仗，為了爭取選票，川普勢必不會讓美國走向經濟衰退，可預期全球景況應會趨向正面，可正向看待下半年發展，而台股受美股影響大，無須過度悲觀。

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國際貨幣基金(IMF)本周公布2025年4月世界經濟展望報告，機構將全球今年經濟成長率預估下修至2.8%，不如1月時估計的3.3%，明年則預計是成長3%，同樣比之前預估低0.3個百分點。針對各國展望，IMF調降美國今年成長率，大幅下修0.9個百分點到1.8%；中國大陸同樣也被調降0.6個百分點至4%；反觀台灣則是報告內少數還被認為有正成長的潛力，今年經濟預估會成長2.9%，甚至高於香港、新加坡和南韓。

國泰投信表示，台股整體現金殖利率在全球股市中數一數二，2024年挾AI產業成長趨勢，半導體供應鏈獲利成長顯著，金融業去年可說是豐收年，為今年股利發放增添動能，備受期待，國泰台灣高股息基金持續耕耘深具潛力的台灣優質企業，鎖定「高息股」加「高成長AI績優股」，「高息股」陣容包括華碩（2357）、健鼎（3044）、聯發科（2454）及長榮航（2618）等；「高成長AI績優股」有台積電（2330）、順達（3211）、健策（3653）及旺矽（6223）等。

