新北店租最貴捷運站在新埔！單坪店租將近第二名2倍

▲永慶房產集團統計出新北市十大店租最貴的捷運站，位於板橋的「新埔站」，周遭店面平均單坪租金以4,657元居冠。圖為房市示意圖。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

捷運已成為雙北地區民眾最仰賴的大眾運輸系統，根據台北捷運公司統計，台北捷運旅運量於今年3月突破140億人次，大量的通勤人潮也為捷運站周邊帶來龐大商機。永慶房產集團根據近一年實價登錄租賃資料，統計出新北市十大店租最貴的捷運站。其中，「新埔站」店面以平均單坪租金4,657元居冠，其次則是「三重國小站」與「府中站」位居二、三名，且前十名捷運站點中有4站都在中和新蘆線上，消費力最強！

捷運新埔站店租逾4,600元居冠！逼近第二名的2倍

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根據實價登錄租賃資訊統計，位於新北市境內店租最貴的是位於板南線上的「新埔站」，平均單坪租金為4,657元，也是新北市唯一店租超過4,000元的捷運站點，且店租是第二名「三重國小站」的1.8倍之多。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「新埔站」坐落於板南線與環狀線交會樞紐帶，不僅擁有穩定的居住人口與成熟的生活機能，更因鄰近學校、夜市、辦公與交通樞紐，具備「高人流、高消費、高流動率」的優勢，店面效益高。觀察新埔站周邊店租行情，已超越府中、南雅夜市等板橋傳統著名商圈，顯示其豐沛的商業潛力。

第二名則是「三重國小站」，平均單坪租金為2,585元。陳金萍說明，「三重國小站」位於三重區重陽路與三和路交會地帶，緊鄰三重國小、光榮國中等多所學區，同時鄰近三和夜市，加上四周圍繞著大量中高密度住宅區，捷運通勤人口亦為固定通學/通勤族，早晚尖峰人潮明顯。雖非觀光或大型商圈站點，但因居住人口多，帶動日常型消費的穩定支撐，如早餐店、飲料店、文具店、輕餐飲、藥局等皆有不錯發展空間，因人流穩定、店面CP值高，讓「三重國小站」周邊店面成為新北第二貴的站點。

人口密集、區域商圈成形、環狀線串連！中和新蘆線4站上榜發展潛力佳

進一步觀察店租前十名的站點可以發現，有4個站點位於中和新蘆線上，除「三重國小站」外，還有「頂溪站」、「丹鳳站」與「南勢角站」。陳金萍指出，中和新蘆線因橫跨台北市、中永和、新莊、三重與蘆洲等多個區域，且行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能也相當成熟、工作機會多，且各自形成捷運商圈，因此，「人潮就是錢潮」，也讓中和新蘆線沿線的店面租金行情名列前茅。

陳金萍表示，自2020年環狀線通車後，沿線站點可與松山新店線、中和新蘆線、板南線及桃園國際機場捷運多條捷運路線相連接，大大提升交通便利性與擴大通勤範圍，同時也串連起新北市新店、中和、板橋、新莊等衛星市鎮，產生多個雙捷運交會站，帶動周邊商圈發展，不僅讓中和新蘆線沿線商業活動熱絡、店租行情走強，也連帶讓環狀線沿線站點店面價值浮現，觀察前十名榜單中，環狀線也有3個站點上榜。

表、新北市捷運店面平均租金排行榜

資料來源：內政部實價登錄租賃交易資料；永慶房產集團研展中心彙整。

篩選條件：

1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。

2.建物型態：店面(店鋪)。

3.篩選捷運站周邊800公尺範圍內之租賃交易資料。

註:

實價登錄資料自2024年3月至2025年2月。

排除租賃筆數不足5筆的案件。

