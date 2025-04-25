川普關稅9成上班族認對產業影響大　近6成減低旅遊花費

▲1111人力銀行上班族生存實況調查。（圖／1111人力銀行提供）



記者廖婕妤／台北報導

川普關稅震撼全球，台股也遭受重擊，不只考驗投資人抗壓力，也對上班族造成衝擊，人力銀行調查指出，有近9成上班族認為關稅對台灣產業影響很大，75％更感受到物價提高，其中也有近65％因物價調漲而調整生活方式，休閒娛樂及旅遊開支也大幅縮減。

根據1111人力銀行調查指出，有89.2%受訪者上班族認為關稅戰對於台灣產業影響很大，甚至已經滲透至工作層面，包括今年確定不加薪37.5%、不敢換工作33.9%、公司遇缺不補/工作量大32.1%。

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川普關稅戰墊高科技業成本，預計將掀起電子產品漲價潮，1111人力銀行調查顯示，有75%上班族已經感受到某些商品變貴了，像是早餐店品項、便當餐盒、民生食材、手搖飲料、咖啡等。其中更有64.2%因為物價調漲而調整生活方式，最常見的就是改買打折即期品、減少外食次數、自製早餐、便當等。

調查指出，不僅上班族的日常所需被擠壓，就連休閒娛樂和旅遊開支也大幅縮減了，包括降低旅遊花費58.9%、不出門在家追劇51.7%、選擇免門票或費用低的景點33.9%、減少國旅次數26.7%以及減少出國遊玩次數25.1%。

調查顯示，上班族目前每個月最大的開銷支出包括伙食費53.5%、信用卡44.6%、房貸28.5%、房租28.5%、保險費28.5%。其中要扛房貸者，有超過6成反映每月還款壓力加劇。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，關稅戰使得國內中小企業主看待景氣更加保守謹慎，從調查結果看出，37.5%今年確定加薪無望，進一步壓縮可支配所得，荷包更扁了。且上班族一天當中至少有兩餐外食機會，對於物價波動特別敏感，尤其是便當價格從原本的80元一路漲到百元以上，在物價揚升薪水停滯的狀態下，多數上班族只能被迫調整生活方式，包括改買打折後的超商即期品或是自己動手做便當，甚至是逢低購買大量的茶葉蛋、咖啡等，消費行為明顯趨向「即期」、「折扣」、「二手」，都是小資族夾縫中求生存的省錢妙招，展現受薪階層對生活品質的彈性。

曾仲葳指出，關稅政策不只撼動全球經濟，更真實反映出國內中產階層的生活樣貌，透過交叉分析顯示，有43％上班族財務支出呈現剛好打平、21％入不敷出靠借款度日，另外36％平均可月存13,750元。因此調查透露，有67.8%想要擁有被動收入，甚至有26.7%表示已經擁有被動收入，其中以投資收入64.1%最多，其次則是房屋車位廣告看板出租28.8%以及YT影片分潤經營自媒體18.8%，目前規劃每個月擁有的被動收入平均是6415元，由於物價上升、薪資凍結、消費降級，無疑是在示警民生經濟已經成為這場關稅大戰的傷兵，企業主感到憂心，上班族煩惱焦慮，由此可以看出多數人對於「被動收入」的極度渴望。

1111人力銀行總經理張篆楷觀察，自4月初至中旬，1111人力銀行的兼職工作瀏覽數較去年同期大增13.6%，反映出求職者「第二份收入」的高度需求，建議有兼職打工需求者，不妨多利用履歷健診、AI小精靈等平台工具，提升求職效率，為自己創造更多收入契機。