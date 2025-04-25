00757總市值突破500億元　強登規模最大海外股票ETF

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受川普關稅政策影響，美股4月震盪劇烈，但統一FANG+ETF（00757）所追蹤之NYSE FANG+指數，是美國主要指數中唯一正報酬，00757在追蹤的指數抗跌與受益人節節攀升的雙重加持下，總市值規模以504.3億元超車富邦NASDAQ（00662），躍居規模最大的海外股票ETF。

據彭博統計4月以來，美國主要指數中，NYSE FANG+指數上漲5.19%，但NASDAQ 100指數跌0.33%、費城半導體指數跌1.46%、S&P 500指數跌2.26%、道瓊指數跌4.54%。對應到相關美股ETF，若進一步以4/7低點起算到今天，追蹤NYSE FANG+指數的00757波段漲幅22.09%，反彈力道最強。

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00757成立於2018/11/27，規模從3億多元，一度到清算邊緣，但隨著上漲實力強勁，成為最快登基的海外ETF股王，也引爆買氣湧入，受益人目前已突破9.1萬人的歷史新高，推升規模增胖到500億元，僅歷時6年4個月，成為市場最大規模的海外股票ETF逆襲之路。

根據FactSet分析報告顯示，美股七雄（Maga 7）今年第一季獲利預估年增14.8%，仍然優於標普500其他493家公司。標普500獲利前五大貢獻者，有三檔是00757成分股-博通、亞馬遜、輝達。至2026年的獲利年增預估，雖然預估今年Maga7年增速度放緩至15.9%，但至明年又會有加速的跡象，而且Maga7的獲利預估，還是優於其他493家公司。

統一FANG+ ETF（00757）經理人林良一表示，2025年初美股科技股因關稅擔憂回調，但在評價調整、風險釋放後，部分個股P/E已回落至5年均值下方，提供中長期布局空間，美股科技巨頭多數擁有盈利韌性與現金流優勢，並持續透過配息與回購回饋股東，具備高收益力、高修復力、高反彈力的優勢，是AI浪潮中的鑽石。

