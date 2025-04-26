台股閃見2萬點！　法人：多方占優勢有補漲空間

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普對關稅戰態度放軟，台股本周反彈且指數閃見2萬點，周線收紅，上漲477.70點或2.46%，終止連4跌；法人指出，相較於其他地區股市表現，台股表現落後，有補漲空間，估計下周多方仍然占優勢，不排除有更明顯的攻勢，不過川普政府習慣左右搖擺，建議不可孤注一擲，選股方向則回到市場主流，科技股題材較新、跌幅較深，預估指數區間19200點~21000點。

台股本周（4/21~4/25）近二退一，昨周五（25日）加權指數收19872.73點，漲477.70點，漲幅2.46%，成交量出現擴增，五日均量2550億，價漲量增。OTC同步上揚，櫃買指數收216.92點，漲幅2.26%。

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永豐投顧表示，美國股市上揚，如果以4/1的股價為100，到4/24美國股市幾乎都回到98以上，韓國股市甚至超過100，而最神的是印度達到104，唯有台股僅得91，明顯落後。而關稅戰台灣的條件不是最差，股市表現落後顯然不合哩，故有補漲空間，突破20000點順理成章。

永豐投顧指出，台股大盤走勢在4月中急彈觸及20000點後壓回，盤勢有重新上揚的態勢，雖然大盤漲跌交錯，但短線趨勢往上，技術指標也亮出多頭訊號，雖然仍未突破前高，但已經跨越月線反壓，同時閃現2萬點，多方有利。

永豐投顧研判，關稅訊息仍然紛亂，美國總統川普聲調放軟，卻又放話有重啟對等關稅的言論，只是不斷搖擺造成的衝擊有遞減之勢。倒是從周邊官員的動作看，美方對於中國不妥協的態度似乎頗為苦惱，日本首相也拉高談判價碼，所以長期說關稅戰可能不會如表象嚴重。



