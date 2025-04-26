高薪挖角卻遇地獄開局「1人扛部門、主管擺爛」！她遭減薪又被資遣

▲以為換到好公司，結果被減薪。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，好友被高薪挖角，不僅工作內容繁瑣，一人扛部門所有事情，且主管上班時間都在滑手機、網購，把事情都丟給員工做，還一副理所當然的態度，更崩潰的是，沒多久後公司突然通知「要降薪」，因為最近狀況不好，朋友不能接受，於是被資遣了，原PO求問「這種操作有辦法申訴嗎？」

有網友在Dcard發文，「高薪被挖角反被當免洗筷資遣」，朋友年終還沒領，就被高薪挖到一間公司，想說換環境拚一下，沒想到根本是地獄開局。朋友進去後才知道工作內容非常雜，廣告、影片、建案行銷都要她負責，等於一個人扛起整個部門，「但最雷的不是工作量，是主管超級扯。」

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原PO提到，主管一進辦公司就在玩手機、網購，幾乎沒在做正事，該處理的工作都丟給底下員工做，還一副理所當然的態度；然而，主管很受老闆賞識，所以不管主管多擺爛、出多少包，老闆都睜一隻眼閉一隻眼，「還時不時護航他」。

朋友在公司苦撐一段時間後，突然接到降薪通知，原因是「公司最近狀況不太好，要調整一下」，朋友不願接受，於是就被資遣了。原PO心疼好友，「有沒有人遇過這種公司？主管擺爛又被罩著、勞工被搞還只能摸鼻子。這種操作有辦法申訴嗎？還是根本沒救了？」

貼文曝光，網友提到，可以根據《勞動基準法》第11條的非法資遣進行申訴，「可以告公司非法資遣，但就是要有時間長期奮戰打官司」、「要跳槽要先查一下公司簡介跟規模，要不然真的會像你說得跳到一個坑更慘」、「聽過其實兩家公司背後老闆串通，高薪挖角後資遣，節省資遣費的鬼故事」、「挖角跳槽要簽合約，看幾年一約，怎樣都可以保留一些後路」。