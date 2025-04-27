ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國稅局認證　綜所稅申報「18款地雷」最易踩到

▲報稅示意照，非指當事人。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲報稅示意照，非指當事人。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

113年度綜合所得稅結算申報即將於下周四（5月1日）正式開始，財政部高雄國稅局整理出18種常見申報錯誤態樣，提醒700萬綜所稅申報戶報稅時多加注意，避免因一時疏忽遭補稅處罰。

高雄國稅局彙整往年申報錯誤案件指出，常見的綜所稅申報「雷區」散見於免稅額、所得額、扣除額及未申報成功等情境中，其中光是免稅額就有6項常見出錯樣態，列舉扣除額更是高達8項出錯樣態易見，民眾申報時要多加注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國稅局局說明，民眾報稅後，應詳加檢視申報內容是否正確，若發現錯誤，採用網路（含手機）申報者，修正申報內容後，於申報期限內重新上傳申報即可;採人工或二維申報者，須重新填寫1份正確的申報書辦理更正。如果逾申報期限才發現錯誤，則無論採取何種申報方式，均應向戶籍所在地國稅局以書面辦理更正申報。

免稅額（6項常見錯誤）：
1.列報課稅年度前已死亡（例:112年度死亡）親屬、配偶免稅額。
2.列報未同居一家、無實際扶養事實的其他親屬。
3.列報已成年未在學、服役、待業或在補習有謀生能力的子女或兄弟姊妹。
4、申報年度（例:114年度)離婚，課稅年度（113年度）尚有婚姻關係，未申報配偶免稅額。
5、申報年度（例:114年度)結婚，課稅年度（113年度）尚無婚姻關係，申報配偶免稅額。
6、未符合「納稅義務人與配偶分居得各自辦理綜合所得稅結算申報及計算稅額之認定標準」之分居夫妻，各自單獨申報所得稅時，未填寫配偶姓名及身分證統一編號且未勾選「□不符合上開規定，而無法合併申報者」欄位(分居者不包含因工作因素分隔兩地或戶籍不同等情形)。

所得額（3項常見錯誤）：
1.漏報非屬查調範圍所得（如海外所得、大陸地區來源所得及私人借貸利息所得等）。
2.列報受扶養親屬，惟漏報該親屬所得。
3.列報執行業務所得或其他所得，已依帳載金額扣除成本費用，再以部頒標準費用率重複扣除。

列舉扣除額（8項常見錯誤）：
1.列報非公立醫院、全民健康保險特約醫療院（所），或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院出具之醫療費用收據。
2.列報非屬醫療性質（例:醫美整形及看護費等）之支出。
3.列報受有保險理賠部分之醫藥及生育費。
4.納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬在該地址未辦竣戶籍登記，或有出租、供營業或供執行業務使用之情形。
5.列報入會費、光明燈、安太歲及法會支出等有對價關係的費用。
6.列報未依法登記或立案寺廟之捐贈單據。
7、長照特別扣除額中，以一般診斷證明書取代病症暨失能診斷證明書或提供非課稅年度取得之病症暨失能診斷證明書。
8、教育學費特別扣除額中，列報本人、配偶或受扶養兄弟姊妹之教育學費特別扣除額。

申報技術性失誤（1項常見錯誤）：
採網路申報，以申報系統產出「稅額估算表」或「檢核用計算表」確認申報內容及計算稅額，未執行「申報資料上傳」步驟。

關鍵字： 綜所稅申報錯誤財政部專家教學稅務指南

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

推薦閱讀

加油注意！汽油明不調整　柴油漲0.2元

加油注意！汽油明不調整　柴油漲0.2元

台灣中油宣布，自明（28）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油價格調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升27.1元。

2025-04-27 12:05
國稅局認證　綜所稅申報「18款地雷」最易踩到

國稅局認證　綜所稅申報「18款地雷」最易踩到

113年度綜合所得稅結算申報即將於下周四（5月1日）正式開始，財政部高雄國稅局整理出18種常見申報錯誤態樣，提醒700萬綜所稅申報戶報稅時多加注意，避免因一時疏忽遭補稅處罰。

2025-04-27 10:58
8檔中小型銀行配息放榜　遠東銀、上海銀現金殖利率近4%暫領先

8檔中小型銀行配息放榜　遠東銀、上海銀現金殖利率近4%暫領先

8家中小型銀行公布董事會通過2024年盈餘分配細節，其中以遠東銀（2845）、上海銀（5876）潛在現金殖利率逼近4%暫時領先群雄。

2025-04-27 10:26
美關稅貿易戰「不擔心」　世茂農業：已走出差異化市場

美關稅貿易戰「不擔心」　世茂農業：已走出差異化市場

面對全球市場動盪與美國貿易戰升溫，許多台灣農業出口業者也憂心忡忡，但世茂農業卻顯得異常從容。世茂農業董事長特助李佳家表示：「我們並不擔心，因為世茂早就走出差異化市場，不是靠單一產品或單一市場存活。」這份自信，來自於世茂農業多年前就已經開始的深耕與轉型布局。

2025-04-27 06:11
週線終止連兩黑翻紅　法人稱：台股挑戰清明節跳空缺口

週線終止連兩黑翻紅　法人稱：台股挑戰清明節跳空缺口

上週台股週線扭轉連2黑窘境，收紅上漲477.7點，週線漲幅2.46%，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，美國關稅談判消息持續變化，相關議題對全球經濟的影響仍未消退，不過，美國聯準會官員釋出6月降息訊號，激勵美股連三日全面上漲，加上IMF上修台灣經濟成長，搭配融資餘額快速降低，水位來到相對健康水位、國安基金穩定台股投資情緒，以及上市櫃陸續實施庫藏股等多項多利因子，台股有望挑戰清明節缺口。

2025-04-27 06:05
筆電產業觀望關稅談判情況　2025年品牌出貨成長率下修至1.4%

筆電產業觀望關稅談判情況　2025年品牌出貨成長率下修至1.4%

根據TrendForce最新調查，儘管美國暫緩徵收對等關稅90天，提供筆電品牌短暫喘息空間，然整體市場仍籠罩在政策與經濟的不確定性中。品牌自2024年底開始提前擴大備貨規模，推升2024年第四季出貨年增率至5.1%，2025年第一季更達7.2%。然而，考量整體經濟疲軟與關稅風險升溫，預估2025年筆電品牌全年出貨年增率將由3.6%下修至1.4%。

2025-04-27 06:00
黑松100周年　員工持股信託制度參與率近7成

黑松100周年　員工持股信託制度參與率近7成

黑松（1234）今年迎來創立100週年的重要里程碑，26日舉辦家庭日並以歡樂、感謝與傳承為核心精神，邀集逾千位跨世代員工與家屬齊聚一堂，黑松董事長張斌堂指出，公司深耕在地100年，將持續與員工並肩同行，迎接下一個更精彩的百年。

2025-04-27 06:00
360° MOBILITY Mega Shows四天展期　吸引110國4千名國際參觀者

360° MOBILITY Mega Shows四天展期　吸引110國4千名國際參觀者

由外貿協會主辦的2025年360°MOBILITY Mega Shows今(26)日順利落幕，該展整合「台北國際汽機車零配件展(Taipei AMPA)」、「台灣國際智慧移動展(E-Mobility Taiwan)」，並與「台北國際車用電子展(Autotronics Taipei)」同期展出，四天展期吸引來自全球超過110個國家、4千名國際參觀者到場，共同見證台灣在全球智慧移動產業中的關鍵地位與創新能量。

2025-04-26 21:46
年賺180萬壓力大　每月「被動收入14萬」想退休！網給1建議

年賺180萬壓力大　每月「被動收入14萬」想退休！網給1建議

現在有越來越多人都在學習投資，藉以賺取被動收入，希望能財富自由、提早退休，一名網友就表示，今年37歲，年收入180萬元，對於公司的未來感到擔心，薪資可能會減少，而且工作壓力大，考慮辭職過自己的人生，他列出的每月的被動收入，共有14萬元，「這樣可以退休嗎？」貼文掀起熱論。

2025-04-26 15:11
台股閃見2萬點！　法人：多方占優勢有補漲空間

台股閃見2萬點！　法人：多方占優勢有補漲空間

美國總統川普對關稅戰態度放軟，台股本周反彈且指數閃見2萬點，周線收紅，上漲477.70點或2.46%，終止連4跌；法人指出，相較於其他地區股市表現，台股表現落後，有補漲空間，估計下周多方仍然占優勢，不排除有更明顯的攻勢，不過川普政府習慣左右搖擺，建議不可孤注一擲，選股方向則回到市場主流，科技股題材較新、跌幅較深，預估指數區間19200點~21000點。

2025-04-26 14:23

讀者迴響

熱門新聞

蘭城晶英年賺12億　神秘業主曝光

每月「被動收入14萬」想退休！網給1建議

11家金控配息一表看！　中信金居配息、殖利率雙王

小孩上大學「每月零用錢6000夠嗎？」網曝1狀況就可以

週線終止連兩黑翻紅　法人稱：台股挑戰清明節跳空缺口

聯電84萬股東注意！「咖波筆」4／30開領　入手方法一文看

360° MOBILITY Mega Shows四天展期　吸引110國4千名國際參觀者

筆電產業觀望關稅談判情況　2025年品牌出貨成長率下修至1.4%

黑松100周年　員工持股信託制度參與率近7成

獨／新制房屋稅上路出大包　北市稅捐處系統烏龍急搶救

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366