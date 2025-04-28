錢進投等債！00982B掛牌上市 抗跌避險 債券殖利率6 %

記者錢雅慧／台北報導

富蘭克林華美投信推出「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」（00982B）今（28）日正式上市掛牌，採月配息，聚焦收益穩定且抗波動能力強的債券，專家指出，近期雖因市場對川普關稅政策擔憂債市隨股市也走跌，但也創造債市逢低進場好時機，坐享未來美國聯準會（Fed）降息帶來價格上漲的收益。

00982B追蹤「ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數」，專注於企業財務體質健全、還款能力良好的投資級公司債，目前享有逾6％殖利率，選擇BBB+到BBB-評級債券，而所涵蓋的224檔債券來自逾百家企業，產業橫跨科技、醫療、金融、通訊等多元領域，透過多元化配置降低風險。

00982B具備「收益平準金」制度，意在穩定配息水準、避免基金規模快速擴大導致原投資人息收被稀釋的狀況。這對於重視每月現金流的投資人而言，無疑是保障投資報酬的重要機制，

對於穩健型投資人來說，00982B特別適合用於核心資產配置；無論是已退休需要穩定現金流的銀髮族，或是希望分散股市風險、股債配置抗波動，迎戰川普不確定性，可攻可守享收益的小資族，抑或是想要有優質收益率加上相對低波動的投資，讓生活品質提升好有感的房貸族，都能透過00982B達到穩中求勝的財務目標。

面對川普公布對等關稅以來，全球市場巨震，股匯債市齊走跌罕見現象，不過00982B投資BBB投資級公司債，內建抗震阻尼器，相對抗跌。根據統計，近一年台股從歷史高點回落，經歷千點跌幅，同期間的BBB投資等級債不跌反漲。

富蘭克林華美投信FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊指出，在此高度不確定的環境下，投資人風險偏好急遽下降，資金大量流向避險資產，長天期投資級債券因其穩健特性與潛在資本利得優勢，迅速成為市場避風港的首選。

洪慧珊表示，川普政府推出對等關稅勢必短線升高通膨，降低民眾實質購買力，同時推升製造業生產成本，廠商訂單縮減，企業獲利下修，最終導致美國經濟面臨停滯性通膨隱憂。

洪慧珊說，長天期投資等級債券具備低違約率與高信用評級優勢，能有效降低市場波動對投資組合的影響。若未來美國聯準會因經濟壓力而降息，長天期債券有望受益於利率下行帶來價格上漲。