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美國輸大陸LNG、大豆與玉米都已「歸零」　對船運利弊互見

▲裕民航運有23艘巴拿馬型船，估計會是今年第四季獲利的最大支撐。（圖／翻攝自裕民官網）

▲運送穀物的主力船是巴拿馬型船。（圖／取自裕民官網）

記者張佩芬／綜合報導

中美貿易戰已經造成近三個月美國輸往中國的液化天然氣(LNG)、黃豆與玉米等多項大宗物資出現「歸零」現象，裕民航運高階分析，我國僅中油有4艘LNG船，但都是自用，不受歸零影響，黃豆與玉米大陸改自巴西、阿根廷進口，反而拉長航程，有利中小型散裝船。

大陸信德海事網報導，已經超過70天沒有一條LNG船從美國到中。據船舶跟蹤平臺Kpler和Vortexa數據，中國自2月10日起正式對美LNG加征15%關稅，並於4月4日追加34%反制稅，合計關稅負擔升至49%，隨後又因美方追加港口費用措施及雙方進一步博弈，關稅稅率一度升至高達125%，受此影響，已經超過70天沒有一艘美國LNG運輸船抵達中國港口，這一紀錄刷新了過去五年來的最長間隔。

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中國國家能源局數據顯示，2024年中國LNG進口總量突破7300萬噸，其中美國份額不斷萎縮，從2021年貿易協定高峰時的11%跌至2024年的不足3%。

哥倫比亞大學全球能源政策中心天然氣專家Anne-Sophie Corbeau直言：“中國的LNG進口商將不會再簽署任何新的美國LNG供應合同。“目前，中國買家正在重新評估其已簽署的13份美國長期合同，並就價格條款展開再談判。另部分已簽合同的貨物被轉售至歐洲，以避開關稅與國內需求減弱的雙重壓力。

在大豆部分，根據《日本經濟新聞》本月21日報導，自今年1月16日以來，中國未再預約任何美國產大豆或玉米採購訂單。數據顯示，3個月來進口為零，創近年來最低水準。

據路透社報導，3月份，中國從美國進口的大豆比去年同期增長12%，但這些貨物是中國買家擔心中美之間可能發生的貿易摩擦，提前在去年年底前訂購的貨物，在今年3月到港。

替代供應迅速填補空白，據巴西大豆種植戶協會透露，4月上旬一周時間里，中國簽署了至少240萬噸巴西大豆採購合同，約為中國單月大豆壓榨總量的三分之一；彭博社報導稱，相當於40艘散貨船的運輸量，為巴西出口史上的一次罕見集中成交。

分析師預測，受巴西大豆大豐收后新豆到港的推動，中國4-6月份的大豆進口量可能達到創紀錄的3130萬噸。巴西、阿根廷等南美國家已經迅速成為中國壓榨企業的首選來源。

2024年中國從俄羅斯進口LNG達830萬噸，同比增長3.29%，僅次於澳大利亞和卡達。2025年初，澳大利亞伍德賽德能源(Woodside)更與中國華潤燃氣簽署一份15年、每年60萬噸的LNG長期協定，為雙方合作打開新局面。

中國國家統計局數據顯示，2025年前兩個月，規模以上工業天然氣產量達433億立方米，同比增長3.7%。而中國自俄羅斯進口LNG，主要是採用管線運輸，而不是使用船舶運輸。而Kpler LNG團隊主管Gillian Boccara指出，即便不考慮關稅，將美國LNG運往中國，是不符經濟效益的，這可能是全球能源通道的一次深層次重塑。

德海事網認為，供應鏈調整已進入“不可逆”階段。隨著中美戰略競爭延伸至能源安全領域，海運市場正見證一場悄然進行中的全球路線圖重寫。

未來，船東、能源貿易商及政策制定者需共同關注這一趨勢帶來的運輸路徑轉變、運價波動與投資決策重估。 正如有人所說，「全球地緣博弈如何演進，最終都會反映在海圖上的那條條船線上。」

裕民高階指出，中國大陸因上一次的中美貿易戰，就已開始增加本國的黃豆等農產品產量，並增加對南美的穀物採購，以航程來說，從美國海灣到中國約30多天，從巴西到中國要40多天，增加10天以上航程，降低船隻周轉率，有利市場運價。

海岬型船主要運的是鐵礦砂與鋁礬土，產地都不在美國，因此未受這一波中美貿易戰或關稅大戰影響。

關鍵字： 美國輸大陸LNG大豆玉米歸零船運利弊互見

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