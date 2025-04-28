高雄三民區房市熱度不減　在地：「收割者」陸續出動

▲三民區房市交易量一直穩居高雄市前3，儘管近期川普關稅戰引發股市劇烈波動，房地產仍吸引保守投資人青睞。（圖／台慶不動產高雄天祥河堤加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房市近年在台積效應、地方建設推動下，展現強勁動能，其中，三民區交易量一直穩居全市前3，儘管近期川普關稅戰引發股市劇烈波動，房地產仍吸引保守投資人青睞，在地透露，連店面都有「價格收割者」出動。

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▲三民區距離台積電不遠，具台積題材兼具生活機能發達，多年來交易量相當穩定。（圖／台慶不動產高雄天祥河堤加盟店提供）

台慶不動產高雄天祥河堤加盟店店長蔡亞志表示，高雄自從台積電設廠帶動房市熱潮後，建商積極獵地，連帶精華商圈土地稀缺，地價高漲帶動房價居高不下，三民區距離台積電不遠，具台積題材兼具生活機能發達，多年來交易量相當穩定，買氣一直穩居高雄各行政區前3。

蔡亞志表示，三民區主力產品以800~1500萬的大樓為主，近2年房價穩步上揚，2023年大樓均價約31萬元，2024年上半年已漲至37萬元。

▲三民區以自住客剛需為主，不過首購族與換屋族近期動向開始分化。（圖／台慶不動產高雄天祥河堤加盟店提供）

然而，去年央行金龍海嘯後，成交均價略降至36萬元，由於三民區以自住客剛需為主，不過首購族與換屋族近期動向開始分化。

由於新青安首購優惠貸款（1.775%）將於2026年7月到期，續辦與否尚未明朗，首購族進場意願較過去2年轉趨保守。相對地，不少換屋族賣家因持有第1屋超過10年，享有房地合一稅400萬元免稅額度，趁勢理性出手換屋。蔡亞志說：「這群購屋族因早期取得成本低，搭上高雄房價10年上漲紅利，換屋動能強勁。」

▲台慶不動產高雄天祥河堤加盟店店長蔡亞志表示，近期換屋族賣家因持有第1屋超過10年，享有房地合一稅400萬元免稅額度，趁勢理性出手換屋。（圖／台慶不動產高雄天祥河堤加盟店提供）

而具收租效益的店面型產品，也在這波股災中受惠，蔡亞志表示，總價2000~4000萬元的店面，過去幾年由於Covid19肆虐，加上電商氾濫，不斷掛出租、售的萬年廣告，買賣雙方的購屋信心雙雙大幅下降，遲遲乏人問津。

不過近期開始有店面賣家因股市虧損，資金壓力加劇，加速脫手意願，陸續出現店面「收割者」，價格已進入買方市場，議價空間持續擴大。

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