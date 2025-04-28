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快訊／威力彩頭獎連18摃　下期獎金上看4.1億元

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩示意圖。（圖／記者許力方攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

威力彩本期頭獎未開出，已連續18期未中獎。根據預估，下期（5月1日）的銷售額將達0.85至0.95億元，頭獎累積金額有望上看4.1億元。民眾可在下期購買時試試手氣。

台彩第114000034期威力彩獎號，第一區中獎號碼為「02、14、17、19、29、32」，第二區中獎號碼為「05」。

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關鍵字： 威力彩中獎號碼下期頭獎台彩銷售額

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