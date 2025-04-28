長榮董座張衍義最高票當選北市輪船公會理事　料將順利當選理事長

▲長榮海運董事長張衍義預料將可順利接下台北市輪船公會理事長職務。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市輪船公會今(28)日選舉第十九屆理監事，由長榮海運張衍義以48票最高票當選理事，預料也將循過去慣例，由他接任理事長寶座。全國船聯會與台北市輪船公司長期以來都由長榮與陽明兩大國輪公司高階輪流擔任理事長職務。

去年10月陽明前董事長鄭貞茂卸職，他在台北市輪船公會的理事長職務，因任期超過半年，由陽明海運技術長鄭正雄經補選選上，這次換屆，去年卸下全國船聯會理事長職務的張衍義，由陽明海運新任董事長蔡豐明接下船聯會理事長，張衍義則成為長榮安排的今年台北市輪船公會理事長接任人選。

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今日當選的27名理事，依得票數為：張衍義、王書吉、吳光輝、謝敏雄、白崑榮、鄭正雄、郭志成、李明輝、林文貴、楊弘明、韓克勇、吳巨聖、林楹棟、陳柏廷、蔡育達、謝福隆、呂學修、吳宜達、黎錫榮、林子傑、魏鼎耀、朱翰鵬、劉佑民、鹿定強、蔡宏仁、何曙光、王博弘。

候補理事8位：馬士凱、韓妙宜、劉煥章、徐勛華、馬健健、徐守耕、徐浩翔、蔡明格。



當選監事9位：陳長生、蔡豐明、林秋芬、邱士銘、柯柏仲、王朝枝、邱增玉、簡耀堂、陳正文。

候補監事3位：洪清潭、張瑞華、石沛暘。