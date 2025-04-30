雲品盛治仁談關稅「當成新一波疫情看待」　今年營運仍會優於去年

▲雲品國際董事長盛治仁（圖右三）參加鳴日廚房記者會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

川普關稅戰不只影響製造業，引發的通膨、經濟衰退，也進一步造成消費力道降低，波及觀光旅遊市場；雲品國際（2748）董事長盛治仁指出，內部把關稅戰當成新一波的疫情看待，觀光產業雖不是第一線受衝擊，但當第一線受傷，大家的消費就會降下來，進而影響到第二波、也就是觀光產業的狀況，不過他也預期川普關稅戰不會持續太久，目前看起來雲品國際整體營運還是會比去年成長。

盛治仁表示，對川普關稅戰會做最壞準備，內部甚至當成新一波的疫情看待，美國關稅戰拖太久、又是主要出口，影響到國內經濟情況，已經有聽到有些中南部傳統產業都透露說，因為關稅影響，公司的旅遊規劃先暫停，因此雲品也會去想像最壞情況來做準備。

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盛治仁認為，美國關稅應該不會變成持久戰，川普自己的壓力最大，其他國家的股市、公司營運受到影響，都會認為是美國造成；美國國內股市、公司營運是受到影響，也會直接怪川普；其實最直接影響的是美國大的零售商，像是Walmart（沃爾瑪）貨架快空了、沒有東西可以賣，美國執政黨的壓力立刻大到無法形容。

盛治仁說，因此在壓力下，美國政府會很快把事情劃下句點，蠻多國家會對川普關稅政策提出讓步，因此川普也可以把這個當作成果，宣稱勝利結束，關稅戰告一段落，回到原本生活、正常經濟狀態。

盛治仁指出，目前看起來雲品國際整體營運還是會比去年成長，但不能控制的因素很多，川普關稅什麼時候結束也很難說，股市一跌、高端餐飲也跟著掉下來，4月初台股崩盤那幾天很多訂位就突然被取消，不過該做的事情還是按照計畫，很多委託經營案也都持續洽談中。