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疫情點燃行情　5檔概念股盤中齊亮燈

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者廖婕妤／台北報導

疫情帶動行情，受到新冠疫情與麻疹疫情消息影響，今（30）日多檔生技股表現看俏，包括恆大（1325）、毛寶（1732）、高端疫苗（6547）、合世（1781）、康那香（9919）等5檔盤中皆亮燈，國光生(4142)、普生(4117)漲逾半根，類股動起來。

恆大午盤後維持28.35元的價格持續漲停鎖死，委買1738張；毛寶同步衝至26.25元漲停鎖死；康那香、高端疫苗午盤漲停打開，但漲幅皆在9%以上。

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疾管署釋出最新新冠肺炎疫情統計，上周新增21例新冠併發重症本土病例及7例死亡病例，重症病例數及死亡病例數均較前一周增加，也是今年最多。

若自去年9月起算，新冠併發重症本土病例累計600例，其中129例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自2024年10月1起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達95％以上。

國內麻疹疫情也升溫，上周麻疹確診案例再多 4 例，其中 3 例為境外移入，皆來自越南，今年國內累計麻疹本土案例 12 例，境外移入 20 例，均自越南移入，今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

關鍵字： 股市生技股新冠疫情麻疹疫情疫苗

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