3成上班族「舉債度日」...幸福指數卻創3年高！五一願望超卑微

▲勞工心中的理想工時為7.4小時。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

五一勞動節將至，yes123求職網今（30）日公布最新調查，上班族每日平均工時為9.7小時，心中的理想工時為7.4小時，最多人在勞動節的願望是「身心健康即可」，占57.9％，其次是調薪和準時下班等。

據據yes123求職網調查顯示，大家的五大過節希望，第一為「身心健康即可」，占57.9％，其次為「每天準時下班」、「存夠錢，買房子」、「不要被裁員」。

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調查指出，上班族每天「實際投入」的工時，平均為9.7小時，自認「日工時」有12小時以上的佔16.5%，有6成6上班族怕自己過勞，其中又有超過6成的人考慮離職。而勞工心中理想工時為7.4小時，等於要再少2小時以上。

57.7%的人指出，曾被主管要求「先打下班卡，再繼續加班」的經驗；有63.8%的人曾有「熬夜通宵加班」的經驗。57.2%勞工認為，自己的身心狀況並「不健康」，因為忙工作，和和親人、情人相處的機會也都變少。至於「財富狀況」，31.2%的人表示，現在是「負債大於資產」，等於舉債度日。

儘管如此，最後調查表示，「職場與生活幸福指數」平均為61.2分，比去年的58分高，也創下3年新高。

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