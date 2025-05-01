川普關稅推升不確定性　外資建議市場動盪之際股債多元布局

▲美國總統川普就職百日，關稅政策推升不確定性。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

川普驚天動地的對等關稅政策打亂市場節奏，一度引發股債齊跌，惟隨著川普軟化強硬的關稅立場，市場情緒也逐漸修復，惟股市表現分歧，債市也仍普遍下跌，富蘭克林證券投顧表示，受到美國川普團隊對關稅立場緩和的消息面激勵，全球風險性資產近週強勁反彈，由於關稅談判仍在進行中、不確定性猶存，建議投資人以多元分散策略應對。

川普驚天動地的對等關稅政策打亂市場節奏引發股債齊跌，總計4月以來台灣金管會證期局核備的966檔境外基金（股、債均含）平均下跌1.48%，其中，683檔股票型基金平均下跌1.46%，265檔債券型基金平均下跌1.55%（理柏資訊，台幣計價至4/29）。

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富蘭克林證券投顧表示，受到美國川普團隊對關稅立場緩和的消息面激勵，全球風險性資產近週強勁反彈，由於關稅談判仍在進行中、不確定性猶存，投資人仍不可掉以輕心，接下來市場將聚焦於亞馬遜、蘋果、微軟、Meta等科技巨頭財報與財測，根據FactSet統計（4/25），史坦普500大企業第一季獲利預估將成長10.1%，展現美國企業獲利的韌性，著眼美股本波反彈已站回月線及收復波段跌幅的0.382幅度，留意反彈能否成功站穩季線及收復0.5失土(5,563～5,636點)，可作為強弱勢反彈的觀察指標。

由於最壞情況可能已過去，但不確定性猶存的波動環境，建議投資人以多元分散策略應對，但無需過度保守以免錯失反彈，核心配置首選美國平衡及債券型基金，股市建議採分批加碼或大額定期定額，首選科技/創新科技、印度及日本股票型基金，保守者可逢本波股市反彈適度調節轉至美元短期票券型基金停泊，等待情勢明朗，並留意黃金產業型基金漲多拉回之際以5～10%資金承接，提高投組多樣性。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅讓停滯性通膨疑慮復燃，日前還揚言撤換聯準會主席鮑爾，讓市場對美元資產的信心減弱，也帶動資金湧向黃金，與此同時，全球央行儲備多元化需求也為黃金提供支撐，而在強勢金價帶動下，金礦股業績已明顯改善，看好金礦股後續表現。

而在金礦股之外的非美股市場中，印度股市正受惠於經濟動能回升、關稅政策影響較小等利基，外資已開始回補，印度股市與其他市場連動性也較低，納入投資組合有助降低整體波動風險；另外，關稅衝擊日本對美國出口的程度預計同樣相對有限，加上日股本身具備企業治理改善題材以及波動風險低，亦是一個適合在不確定性加劇的時期納入投資組合的選項。

