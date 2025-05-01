綜所稅申報起跑！逾4萬件線上申報完成　首批退稅3情境一文看

▲綜合所得稅申報起跑，民眾前往國稅局報稅。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今（1）日是綜合所得稅申報首日，財政部統計，光是線上申報從凌晨零點開始到凌晨3點49分為止，已有近4萬件線上申報成功，超過7成以上是退稅案件，申請退稅金額已破5億元。

統計顯示，全國綜所稅申報進度至凌晨4點前已有39203件線上申報成功案件，較去年同期成長近2成，其中28223件為退稅案件，退稅金額達5億1083萬2千元、4067件為不補不退的案件。由於上午報稅更熱絡，成功申報案件已破4萬件。

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財政部南區國稅局表示，113年度綜合所得稅結算申報受美國政府宣布實施「對等關稅」政策衝擊影響，政府為減緩民眾報稅經濟壓力，延長申報期間至6月30日止，第1批退稅時間仍維持在本年7月31日，納稅義務人辦理綜合所得稅結算申報想要早點收到退稅款，符合以下條件之一，就可以適用第1批退稅：

一、6月30日前以網路(含手機)申報。

二、6月30日前以稅額試算利用「線上登錄」或「電話語音確認」回復。

三、5月12日以前向戶籍所在地稽徵機關以稅額試算紙本回復。

國稅局說明，納稅義務人於申報時只要填妥本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局的存款帳戶，或勾選沿用上年度結算申報繳(退)稅成功的存款帳戶，退稅款會在退稅當日直接匯入指定帳戶；未提供存款帳號者，需持國稅局寄發之退稅憑單，於期限前至金融機構兌領退稅款。

南區國稅局特別提醒，申報期間採用二維條碼及人工申報方式之退稅案件，係列為第2批退稅，必須等到本年10月31日才退稅，建議習慣使用該兩種方式辦理結算申報的民眾，改以網路或手機報稅，可提早在7月31日拿到退稅款。

該局最後籲請民眾，選擇以存款帳戶直撥(轉帳)退稅，不僅可免持退稅憑單往返金融(郵局)機構及等待票據交換，也不必擔心退稅憑單遺失、忘記兌領或遭到冒領，省時、便利又安全。