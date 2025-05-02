美元霸權動搖　高盛點名3種亞洲貨幣是主要贏家

▲各國減少對美金依賴，韓元、新加坡元和人民幣成為亞洲3種貨幣贏家。（圖／路透）



記者巫彩蓮／台北報導

高盛集團表示，隨著各國央行尋求將儲備資產多元化，減少對美元的依賴，韓國、新加坡和中國的貨幣可能成為亞洲最大的受益者。

根據《彭博》報導，高盛集團以Danny Suwanapruti和Rina Jio為主的策略師在一份報告中寫道，儘管美元和歐元仍然是主要的儲備資產，但隨著美元的主導地位持續減弱，各國央行仍有空間增加對「非傳統」貨幣的配置。

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高盛表示，韓元、新加坡元和人民幣是亞洲流動資金最多的貨幣。隨著韓國明年有望加入富時世界政府公債指數（WGBI），韓元的需求可能會上升；新加坡的評級為 AAA，很可能已經吸引了央行的投資；中國與世界的貿易聯繫使得人民幣成為潛在儲備重新分配的「天然候選人」。

高盛在報告中寫「我們認為，減少對美元的多元化投資應該持續下去，因為這一趨勢在過去十年中已經根深蒂固。」

各國央行正在加速尋找美元的替代品，部分原因是2022 年對俄羅斯實施制裁，美國扣押了俄國的美元儲備，切斷了俄國與國際金融體系的連結。

由於美國總統川普總統的關稅政策有可能顛覆全球貿易和世界經濟，美元的緊張情緒現在進一步加劇，各國央行正加速尋找美元的替代品，包括增加黃金儲備，支撐對黃金的需求。

報導稱，當然，美元仍然是世界主要貨幣，用於大多數央行儲備和購買石油等大宗商品，這在很大程度上是因為沒有出現任何重要的替代貨幣。

美元的核心作用不會輕易被取代，部分原因是美債市場的規模使其成為世界上流動性最強的市場，允許投資者交易大量證券而不會影響價格。

另美國例外論正在減弱，雖然，彭博美元指數自2月高峰以來已下跌逾7%，但根據高盛的指標，美元仍被高估約17%，分析師指出，預計全球資產將輪換至其他資產，其中亞洲資產可能是其中的一部分。

