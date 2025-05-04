科技巨頭財報亮眼！　一表看10檔雙位數報酬全球科技股票基金

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據統計（截至2025/5/1），MSCI世界資訊科技指數最新收盤點位為724.18，已高於關稅戰股災爆發前1日（4/2）的708.2，且近1周漲幅達4.2%，優於MSCI世界指數同期間的1.9%，也進一步帶動投信發行的全球科技股票基金自此波行情低點強彈，包括宏利全球科技、華南永昌未來科技、日盛全球關鍵半導體、復華全球物聯網科技、路博邁5G股票、台新美日台半導體、凱基雲端趨勢、兆豐全球元宇宙科技、景順全球科技、統一全球新科技等10基金波段漲幅逾10%，表現相對亮眼。

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Meta、微軟等科技巨頭公布財報，皆優於市場預期，帶動股價漲勢，其中微軟波段反彈近2成。復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，財報陸續公布，有利舒緩川普關稅戰引發市場對科技巨頭在AI、雲端等產業前景疑慮，不過，有鑑於市場不確性仍在，基金操作布局將採分散投資組合因應市場波動，同時趁回檔修正之際，逢低布局基本面良好的價值及權值股，看好未來兩年需求明確、穩定成長、評價低之AI供應鏈相關設備、耗材、ASIC等產業股票，以及掌握關鍵AI技術的軟體公司，同時建議留意後續關稅及貨幣政策動向態度。

展望後市，投信法人表示，美國持續釋出政策緩和訊號，加上科技股獲利具韌性，以及聯準會6月降息機率升溫，有助科技成長股估值修復，惟目前市場仍具不確定性的情況下，建議透過定時定額或增加固定收益資產配置，以多元布局方式兼顧AI成長機會、平衡行情波動風險。