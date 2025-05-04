快訊／台幣狂升！明起汽油大降1.1元　柴油降1.4元

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受油價下跌、台幣升值影響，台灣中油公司自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降1.1元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

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▲油價大降。（圖／翻攝台灣中油）

台灣中油表示，本周國際油價下跌、台幣兌美元匯率升值，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降1.1元及1.4元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格調降1.1元及1.4元。

經濟部指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至4月底止，台灣中油共吸收約41.16億元。

台幣4月累計大漲1.165元或3.64％，創下2023年12月以來、逾1年5個月的單月最大升幅，而5月2日又出現「盤中升逾1元」的史詩級走勢，尾盤中央銀行雖出手控盤，讓匯價勉強回到31元之上，單日仍強彈9.53角或3.07％，以31.064元作收，創下央行有統計以來最大單日升幅，全周升值1.462元，台幣強升因此帶動油價調降。