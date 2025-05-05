台幣恐飇到25元！專家曝「美債挫咧等」：最怕的2種情況全來

▲新台幣兌美元閃見29元，極端漲勢讓台股、美債價格跟著下挫。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

新台幣漲勢宛如失速列車，今天兌美元匯率以30.91元開盤，在29元附近徘徊。急升漲勢讓美債價格大幅下挫、台股大盤盤中跌逾400點，專家指出，這波新台幣漲勢來得又急又快，導致市場動盪最大原因仍是匯兌損失，只要是美元計價的標的都會受傷。

新台幣暴衝漲勢還沒完！繼上週新台幣兌美元創史上最大升幅，今天（5月5日）走勢未見煞車，盤中在29元附近徘徊，收盤價為30.145元，升值9.19角。

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手上持有大量美元資產的金控雙雄成了重災區，「這次新台幣急升，跟以前的緩步走法不一樣，但問題不在於美債本身，真正虧損的是匯兌損失。」中山國際金融研究學院國際資產管理研究所長王昭文說，只要用美元計價的標的都會被懲罰，一旦美元貶值就要承受虧損，「美債最怕出現兩種情況，一個是利率上漲，一個是美元貶值，現在剛好全都遇到了。」

他解釋，過往新台幣兌美元區間落在28到32元，但這次漲勢來的又急又快，不排除會到25元，「大環境變數多，最好的做法是完全去槓桿，要是用的是自有資金持有美元資產就先按兵不動。」他認為，匯率起起伏伏，只能先靜待止穩。

王昭文分析，此波最嚴重受災戶是台灣出口貿易商，「有個出口商就跟我說，一直以來的報價是32元，現在忽然就變29元，什麼都沒做就虧一筆，兩天內狂升，要避險也來不及。」事實上，大環境變數多，他判斷短期內難有穩定的投資策略，要行動得先等局勢穩定。

不只美債價格下跌，台股也遭受波及。台新投顧副總黃文清認為，市場擔心這次新台幣急升是和川普的對等關稅有關，最大影響仍是匯損造成的財報損失，「台幣升值會帶動股市上漲，不過這次急升速度太快，在匯損壓力下資金回流效果低、引導進來的資金不多，見到股市大漲機率不高。」



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