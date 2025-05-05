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大成Q1每股賺1.05元　瞄準加工食品商機擴大美中投資

▲大成集團董事長韓家宇（左）、總經理韓芳豪（右） 。（圖／記者廖婕妤攝）

▲大成集團董事長韓家宇（左）、總經理韓芳豪（右）  。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

大成（1210）今（5）日召開董事會通過今年Q1財報，受惠肉品與食品獲利比去年同期成長，單季合併營收為254.6 億，年增0.8%，歸屬母公司稅後淨利為8.8 億元，年增4%，EPS為1.05 元。

大成近年來積極多角化經營，搶攻國際市場加工食品商機，未來台灣、中國及美國等地都將擴大投資，瞄準加工即食產品大餅。在台灣部分，土雞加工廠預計今年8月投產；馬稠後食品廠迎接母親節到來，推出慢熬雞精禮盒，隨著夏日來臨，低卡高蛋白質的舒迷輕食嫩雞胸，預料將再掀起銷售熱潮，隨著小家庭增加，也看好方便快速烹調的調理食品。

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大成表示，近期推出全台首個規模化、全程不使用抗生素的「益活雞」，憑藉著著垂直整合的優勢，達到全程無抗飼養，一上市便供不應求，目前在各大超市量販店與速食連鎖等通路銷售，未來會持續擴大產量。

大成指出，與日本昭和產業攜手合作，推出全台首顆「上品語可生食雞蛋」，引進世界級技術、設備與生產管理，在台生產符合日本生食等級的雞蛋，更是第一家取得《國立臺灣大學人畜共通傳染病研究中心沙門氏菌監測暨清淨認證》，上市後也到各界好評，積極在超商量販店等通路鋪貨，許多餐飲品牌也指定使用。

大成也說，目前集團的飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為第一，營運項目從種雞孵化、飼料營養配方，飼養管理、肉品加工、食品加工、物流配送、零售餐飲、商場營運等，推動垂直整合，帶給消費者安心健康美味的禽畜食品。

關鍵字： 大成集團Q1財報肉品食品國際市場

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