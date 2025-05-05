巴菲特點名「1貨幣」要下地獄　郭正亮驚：持有美股？最好快賣

▲94歲的股神巴菲特在「2025波克夏股東大會」演說。（圖／路透）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）3日在波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會上罕見發表對美國貿易政策的明確批評，指出對其他國家徵收懲罰性關稅是「巨大錯誤」，更形容貿易與關稅可能是一種「戰爭行為」，不應該被當作政治武器使用。前立委郭正亮就直呼，「現在持有美股？你最好趕快賣！」

前立委郭正亮4日在政論節目中發言，引述巴菲特在股東大會上的原話：「我們不會在一個要下地獄的貨幣上下賭注！」認為這就是在說美元。他直言，「美元接下來不知道會貶到哪裡去」，引發全球資金信心危機。

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郭正亮指出，美元資產將因匯損與殖利率飆升而面臨雙重打擊，「這不是只有美債價格跌的問題，還有匯損！」還強調，「現在我拿到美金，我都立刻換成台幣！」

他提到過去的廣場協議歷史作為警示，「1985年簽廣場協議前，美元指數曾飆到165，結果一口氣腰斬到78」。目前美元指數從105貶到98，「你覺得它撐得住90嗎？」他直言，如果美元再貶，持有美元資產的人至少要面對10％以上的匯損，「除非你能賺超過10％，不然誰還要買美元資產？」

而台灣作為出口導向國家，面對強勢台幣與美國新關稅政策，情況恐更加嚴峻。郭正亮警告，「台幣匯率可能會升到28，中小企業怎麼做生意？匯率漲超過10％，加上關稅15～20％，出口成本可能暴增30％！」他表示，甚至有經濟部官員私下坦言，政府預期的衝擊就落在15%至20%之間。

他也點出台灣已算經濟體質良好，但東南亞國家同樣面臨匯率升值與高關稅，「他們怎麼做出口？」郭正亮痛批美國這波操作就是「放手讓美元貶值」，背後衍生出的全球貿易與資本市場風暴，將讓各國叫苦連天。郭正亮最後重申：「巴菲特說得很清楚了，Going to hell！」呼籲投資人趁早檢視手中美元與美股資產，慎防下一波金融風險。