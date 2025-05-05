▲新台幣急升震撼市場。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

近期新台幣急劇升值，引發金融市場震盪與高度關注。財信傳媒董事長謝金河分析，這種劇烈的升值幅度，是台灣數十年來罕見現象，其中有6大因素造成了此次升值，雖然無法確定新台幣會升值至何種程度，但他認為「升值至13.3元是不可能的」，呼籲市場各方冷靜應對這次新台幣的震撼教育。

謝金河今（5日）在臉書發文表示，從5月2日以來，新台幣從32.06快速升至30.765，今天盤中甚至一度突破30元整數關卡、升至29.59元，收盤則回穩至30.145元，這種劇烈的升值幅度，是台灣數十年來罕見現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對匯市劇烈波動，總統賴清德第一時間出面發表五點聲明穩定市場情緒，央行總裁楊金龍亦在當天下午召開記者會，強調央行並未干預匯市，也未受到美方壓力。儘管台幣收盤略為回穩，但市場仍持續觀望，氣氛不安。

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

謝金河分析，這波台幣狂升是「獨角戲」，與日圓、韓元、越南盾甚至人民幣走勢不同，有市場傳言川普陣營欲以「大麥克理論」強逼台幣升值至13.3元，導致市場信以為真，出口商因而大量拋售美元，加上央行在關稅談判敏感時期未進場干預，使台幣短期內強勢上揚。

謝金河提到，在台幣升勢期間，有媒體批評政府談關稅「送外匯」，甚至使用「跪敗台灣」等字眼，言論近似國台辦口徑。此外，社會上流傳美方要求以外匯存底購買美國百年期零息債券的說法，也讓前行政院長陳冲直言「可悲、可惡」，認為此舉意在擾亂人心。

謝金河指出，過去幾年台幣與其他亞洲貨幣同步貶值，實際已被低估。此次升值除出口商拋匯與關稅談判因素外，也與市場預期美元貶值、台灣熱錢流向美債、美股，以及高資產族以不動產作為槓桿操作等結構性因素相關。

最後，謝金河提醒外界，雖然他無法預測台幣將升至何處，但「升值至13.3元是不可能的」，因為「台灣的韌性與企業的實力」是面對市場波動最強的底氣，社會應理性看待此波新台幣變動，把它當作一場對市場與心理的震撼教育。