ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

新台幣急升　多檔熱門美債ETF淪重災區！

▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）

▲ 新台幣兌美元匯率單日漲幅創下新高，5日傍晚最高一度觸及26.9元。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

新台幣兌美元匯率急升，5日以30.91元開盤，在29元附近徘徊，創下近期新高，重擊以美元計價的美債ETF市場。多檔熱門美債ETF，包括元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰20年美債等，近兩個交易日股價大幅下跌，成為重災區。

其中，元大美債20年ETF於6日收在25.57元，大跌7.15%；若加上上週五的3.3%跌幅，短短兩天內已重挫逾10%。法人指出，雖然美債歷來被視為資金避風港，但今年以來，聯準會遲未啟動降息，美債殖利率持續高檔，使得價格走勢偏弱，再加上匯率劇烈波動，使投資人面臨「債、匯雙殺」的局面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去兩年，在台股屢創新高的背景下，許多高資產族群紛紛轉向美債ETF尋求穩健報酬，導致債券ETF在台規模快速成長，目前台股ETF基金規模前10名中，有三檔即為債券型產品。但時至今日，受制於降息不如預期與新台幣急升，投資風險明顯升溫。

國泰20年美債基金經理人江宇騰分析，美國4月非農就業數據強勁，超出市場預期，提振市場對經濟前景的樂觀情緒，也推升美債殖利率走高，10年期美債殖利率於5月2日收在4.31%。他指出，儘管短線數據利多，但在政經風險未除、企業需求趨緩、終端消費疲軟等背景下，未來美國就業市場恐轉趨疲弱，建議投資人此時應避免布局非投資等級債券，並審慎評估市場風險。

關鍵字： 新台幣ETF美債ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

推薦閱讀

新台幣急升！台積電營收恐受衝擊800億元　影響Q2財測目標表現

新台幣急升！台積電營收恐受衝擊800億元　影響Q2財測目標表現

新台幣今日再度急升，早盤美元兌新台幣匯率跌破30元，最低來到29.54元，台幣大漲也讓以出口為主的科技業叫苦連天，其中對晶圓代工龍頭台積電（2330）來說，更可能導致其第二季財測目標，有可能因此僅能達成低標。

2025-05-05 12:46
新台幣狂升　食品股齊揚5檔一度亮燈漲停

新台幣狂升　食品股齊揚5檔一度亮燈漲停

新台幣匯率今（5）日再度暴力升值，盤中驚見2字頭，電子股、壽險業承壓，市場資金轉向內需族群，除航空觀光觀股之外，食品股也同樣受惠，截至中午12時30分，福壽（1219）、味王（1203）、佳格（1227）、泰山（1218）、大成（1210）盤中都一度亮燈。

2025-05-05 12:30
新台幣強升帶動出國旅遊潮　台灣虎航、2檔觀光股漲停

新台幣強升帶動出國旅遊潮　台灣虎航、2檔觀光股漲停

新台幣今（5）日再度強勢升值，新台幣匯率驚見2字頭，迅速從31元攀升至29.6元價位，新台幣強升也進一步帶動國人旅遊意願，航空、觀光股走強，台灣虎航（6757）、燦星旅（2719）、易飛網（2734）盤中亮燈漲停。

2025-05-05 12:00
新台幣猛飆！專家嘆「看不到盡頭」　阻升訊號鎖定2重點

新台幣猛飆！專家嘆「看不到盡頭」　阻升訊號鎖定2重點

美國貿易談判正在進行中，降低非貿易壁壘預期心理、外資匯入，以及出口商拋匯等三大因素造成新台幣匯率急速升值，繼上週五（2日）升值1元多，今（5）日一度大升1元，外匯專家表示，這兩天新台幣急升，所有技術線型都失靈，只能看央行態度，或是美國財政部每半年發布「美國主要貿易對手國的匯率政策」出爐結果。

2025-05-05 11:42
台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

受到川普關稅爭取進入優先談判的消息影響，新台幣匯率連兩個交易日盤中狂升逾1元，新台幣匯率迅速從31字頭攀升至29.6元價位，外匯交易量急遽增加，包括國泰世華、中信銀、台新銀、永豐銀、台銀等大型銀行網銀都出現系統塞機，投資人哀「上不了車」。

2025-05-05 11:03
快訊／日圓奔「0.2090」甜甜價　10萬台幣半個月多換5萬日圓

快訊／日圓奔「0.2090」甜甜價　10萬台幣半個月多換5萬日圓

受到台幣強升影響，台銀日圓現鈔牌告價在今（5）日上午9點40分44秒掛出「0.2090」甜甜價，拿10萬台幣換匯，可比半個月前多換逾5.3萬日圓。

2025-05-05 09:51
快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

台幣升勢驚人，今（5）日開盤15分鐘內又再度升逾1元，衝至29元。兩大壽險型金控國泰金（2882）、富邦金（2881）承壓，盤中皆重摔逾半根。

2025-05-05 09:27
再度遭質疑中資　可成外資股東：已提供資料盼秉公處理

再度遭質疑中資　可成外資股東：已提供資料盼秉公處理

可成（2474）新加坡外資TIH投資管理公司近期因參與可成董事改選提名4席董事（含1席一般董事3席獨董），再度遭檢舉中資一事，外資表示，已經配合金管會查核，提供相關資料，惟對於金管會就同樣事項重覆進行查核，深盼主管機關金管會依法秉公辦理外，倘若僅因積極行使股東權，實踐股東行動主義，就遭金管會查核，此舉勢必形成寒蟬效應，更是開股東行動主義的倒車。

2025-05-05 11:19
首檔主動式ETF今掛牌　跌破10元票面

首檔主動式ETF今掛牌　跌破10元票面

全台首檔主動式ETF，野村投信募集發行之野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），於今（5）日起以10.14元掛牌上市，惟受到大盤由紅翻黑拖累，一度跌破10元票面，最低來到9.85元。

2025-05-05 10:33
華安巴金森氏症口服新藥　完成一期臨床收案

華安巴金森氏症口服新藥　完成一期臨床收案

華安醫學（6657）今（5）日公告，自主開發治療巴金森氏症的口服新藥ENERGI-F705PD已納入最後一位受試者，如期完成24位收案，預計第三季將有初步數據結果，若一切順利，將著手準備下一階段的臨床試驗設計，並向美國FDA申請二期臨床試驗，進軍全球市場。

2025-05-05 23:15

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

專家曝「美債挫咧等」：最怕的2種情況全來

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

台幣狂升如金融危機！她怒轟央行放手

新台幣震撼教育！謝金河揭升值6大因素

新台幣急升　多檔熱門美債ETF淪重災區

威力彩連20槓　下期飆4.9億

台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

華安巴金森氏症口服新藥　完成一期臨床收案

兆豐銀42萬數位存戶注意！6／23前未提權　ATM日額縮至1萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366