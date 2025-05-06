新台幣急升　多檔熱門美債ETF淪重災區！

▲ 新台幣兌美元匯率單日漲幅創下新高，5日傍晚最高一度觸及26.9元。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

新台幣兌美元匯率急升，5日以30.91元開盤，在29元附近徘徊，創下近期新高，重擊以美元計價的美債ETF市場。多檔熱門美債ETF，包括元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰20年美債等，近兩個交易日股價大幅下跌，成為重災區。

其中，元大美債20年ETF於6日收在25.57元，大跌7.15%；若加上上週五的3.3%跌幅，短短兩天內已重挫逾10%。法人指出，雖然美債歷來被視為資金避風港，但今年以來，聯準會遲未啟動降息，美債殖利率持續高檔，使得價格走勢偏弱，再加上匯率劇烈波動，使投資人面臨「債、匯雙殺」的局面。

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過去兩年，在台股屢創新高的背景下，許多高資產族群紛紛轉向美債ETF尋求穩健報酬，導致債券ETF在台規模快速成長，目前台股ETF基金規模前10名中，有三檔即為債券型產品。但時至今日，受制於降息不如預期與新台幣急升，投資風險明顯升溫。

國泰20年美債基金經理人江宇騰分析，美國4月非農就業數據強勁，超出市場預期，提振市場對經濟前景的樂觀情緒，也推升美債殖利率走高，10年期美債殖利率於5月2日收在4.31%。他指出，儘管短線數據利多，但在政經風險未除、企業需求趨緩、終端消費疲軟等背景下，未來美國就業市場恐轉趨疲弱，建議投資人此時應避免布局非投資等級債券，並審慎評估市場風險。