新光三越「吳家」內鬨！　吳東進5度出手搶董座

▲新光吳家老大、新光金創辦人吳東進認為，吳東昇是在他支持下才拿下新光三越董座。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新光三越6月即將改選董事，百貨龍頭董座爭奪戰煙硝味再起。本刊調查，現任董座、新光吳家老四吳東昇，面臨大哥、新光金創辦人吳東進，以及堂侄新光三越總經理吳昕陽挑戰，「原定本屆董座要交棒吳昕陽，現在老四不願讓位，再加上老大也想搶新光三越，吳家內部又再度鬧翻天。」知情人士透露。隨著改選時日逼近，還有百貨店王新光三越台中店氣爆案仍在善後，都讓董座花落誰家增添變數。

4月底，新光金悄悄公告一紙大股東賣股訊息，震撼市場。原來，新光吳家二公主、新光金董事吳欣儒一口氣出清持股，轉讓3630張新光金股票，以當天收盤價每股11.45元計算，吳欣儒一口氣進帳逾4150萬元，「Olivia（吳欣儒）賣股，其實是表態不滿台新金合併新光金案。」新光金內部透露。

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吳欣儒出清新光金持股，引發外界關注，同時間，由泛新光吳家掌控、年營收近千億元的國內百貨龍頭新光三越，也因坐擁新光金持股，成為新一波吳家內訌焦點。本刊調查，持股逾3.5％的新光金第二大股東新光三越，今年6月將舉行股東會改選董事，又將爆發董座爭奪大戰。「老大（吳東進）積極爭取新光三越董座，就是希望能爭取新新併（台新金、新光金合併）後最大話語權。」吳家親友無奈向本刊透露。

▲吳東昇（右2）原定這屆要將新光三越董座交棒吳昕陽（右4），他卻不願放手。

2月中，新光三越台中店因11樓、12樓施工改裝引發氣爆，釀成5死、38傷的慘劇，引發新光三越開業來最大的公安危機，台中市府也勒令新光三越台中店停業迄今，由於台中店是新光三越金雞母，去年營收近260億元，更連續14年蟬聯全台百貨店王寶座，「新光三越正全力拚復業，以免今年業績遭重創。」市場人士指出。

新光三越台中店2月驚天一爆，雖然吳東興家族全力聚焦在善後，不過，今年董事改選布局也大受影響，「原定本屆董座要交棒新光三越總經理吳昕陽，現在老四（新纖董座吳東昇）不願讓位，加上老大也想搶新光三越，吳家內部又再度鬧翻天。」知情人士無奈地說。

事實上，吳東進也非首度插手新光三越。前年，吳東進半年內三度赴日爭取支持，以吳家已有共識，由吳家二代先接掌董座、這屆再傳承第三代為由，取得日方支持，日方因重視輩分倫理接受吳家安排。2019年，吳東進也曾挑戰吳昕陽兄弟的父親吳東興，當時還拿出新光集團和三越的合約，表達自己能代表全體吳家。

這次新光三越董座花落誰家，最後關鍵仍在於日方態度。「近年三越伊勢丹歷經數度改組，對吳家情勢掌握不足，內部也分成伊勢丹和三越二派人馬，日方目前仍持中立，不願牽扯入吳家內部家務事。」吳家親友坦言。

目前吳東昇、吳東進、吳昕陽都有意角逐董座，再加上新光三越台中店氣爆案仍在善後，今年百貨龍頭董事改選最後有何結果，外界睜大眼睛在看。



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