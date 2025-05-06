中菲行4月營收年增3成　多元貨幣組合應對美元貶值風險

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）公告4月營收，單月自結集團合併營收為25.36億元，年增30.8%；累計今年前4月合併營收為95.27億元，年增29%。公司指出，面對台幣升值美元貶值的匯兌風險，集團在16個國家營運，不同的貨幣組合、統一用OBU為匯款管道，因此具備自然避險優勢。

中菲行表示，4月空運市場受到美國關稅影響，從中國不同地區到美國主要城市的艙位需求大幅減少，而亞洲地區市場因各國間原料和零組件的進、出、轉口業務，東南亞和臺灣的需求保持相對旺盛。

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中菲行指出，4月海運市場隨著美國關稅政策及對中國製造或運營船舶徵收的港口稅，加速供應鏈移轉，東南亞因接納大量轉單及貨物中轉效應，需求因而增加。

展望未來，中菲行表示，面對美元快速貶值的匯兌風險，集團在16個國家營運，不同的貨幣組合本身就具備自然避難優勢，加上業務結構進出口並重的全方位發展，財務人員每周、自川普2.0甚至每日檢視匯率變化的趨勢，並為避險操作，統一用OBU為匯款的管道以減少兌換損失，對於美元快速貶值可以達到相當的避險效果。

中菲行指出，面對美國關稅政策，國際物流服務業面臨全球經濟放緩、貨物流動受阻以及運營成本上升等諸多挑戰，對美運輸貨量進出口大幅減少，然而亞太市場區間運輸依然旺盛，集團在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局建構超過150個實體通路，在亞太地區和澳洲長期建構的實體通路競爭力將發揮功效，可增加亞太地區各國間的進、出、轉口業務量。