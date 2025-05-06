ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中菲行4月營收年增3成　多元貨幣組合應對美元貶值風險

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）公告4月營收，單月自結集團合併營收為25.36億元，年增30.8%；累計今年前4月合併營收為95.27億元，年增29%。公司指出，面對台幣升值美元貶值的匯兌風險，集團在16個國家營運，不同的貨幣組合、統一用OBU為匯款管道，因此具備自然避險優勢。

中菲行表示，4月空運市場受到美國關稅影響，從中國不同地區到美國主要城市的艙位需求大幅減少，而亞洲地區市場因各國間原料和零組件的進、出、轉口業務，東南亞和臺灣的需求保持相對旺盛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中菲行指出，4月海運市場隨著美國關稅政策及對中國製造或運營船舶徵收的港口稅，加速供應鏈移轉，東南亞因接納大量轉單及貨物中轉效應，需求因而增加。

展望未來，中菲行表示，面對美元快速貶值的匯兌風險，集團在16個國家營運，不同的貨幣組合本身就具備自然避難優勢，加上業務結構進出口並重的全方位發展，財務人員每周、自川普2.0甚至每日檢視匯率變化的趨勢，並為避險操作，統一用OBU為匯款的管道以減少兌換損失，對於美元快速貶值可以達到相當的避險效果。

中菲行指出，面對美國關稅政策，國際物流服務業面臨全球經濟放緩、貨物流動受阻以及運營成本上升等諸多挑戰，對美運輸貨量進出口大幅減少，然而亞太市場區間運輸依然旺盛，集團在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局建構超過150個實體通路，在亞太地區和澳洲長期建構的實體通路競爭力將發揮功效，可增加亞太地區各國間的進、出、轉口業務量。

關鍵字： 中菲行營收匯率風險關稅亞太市場

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

推薦閱讀

台幣升不停3銀行線上換匯卡卡　網哀「12小時前就進不去」

台幣升不停3銀行線上換匯卡卡　網哀「12小時前就進不去」

新台幣強升，雖然政府向外信心喊話，但仍抵不過龐大換匯交易需求，民眾習慣使用的手機APP換匯出現系統卡卡，包括國泰世華銀、台新銀、玉山銀等業者的APP外匯功能出現暫停服務或無法登入的現象，業者緊急呼籲民眾透過網銀或臨櫃交易管道處理。

2025-05-06 10:10
一表看懂！　今年以來受益人數增幅最大前10檔台股ETF

一表看懂！　今年以來受益人數增幅最大前10檔台股ETF

今年以來台股走勢猶如大洗三溫暖一般，年初指數位於高檔震盪，直到2月下旬一路走跌至萬七附近，而碰觸4/9股災低點後已出現大幅反彈近3000點。台股今年以來雖然仍有近10%跌幅，然觀察台股ETF受益人數表現，台股ETF受益人數已超過1,100萬，其中計有14檔增幅超過一成，看出台股ETF人氣不減。

2025-05-06 10:00
台幣升值！不敗教主急了「把美金換台幣」嘆：挨了一巴掌

台幣升值！不敗教主急了「把美金換台幣」嘆：挨了一巴掌

新台幣匯率連2個交易日盤中飆漲逾1元，引發金融市場震盪與高度關注，「不敗教主」陳重銘透露，看到台幣升值的狀況，昨（5）日急著把美金換成台幣，結果挨了一巴掌。

2025-05-06 12:07
新台幣飆升　彭博：金管會急召壽險業開會找對策

新台幣飆升　彭博：金管會急召壽險業開會找對策

新台幣近期暴力走升，今（6）日雖然在政府喊話下盤中匯價仍閃見「2字頭」，市場預期壽險業手中持有美債部位匯損壓力巨增，外媒指出，金管會為了因應罕見升息，本周已急找壽險業者開會討論對策，未來可能調整營運監管規則。

2025-05-06 12:06
台幣升值概念股正夯！熱錢湧入助台股延續反彈走勢　今年關注2產業

台幣升值概念股正夯！熱錢湧入助台股延續反彈走勢　今年關注2產業

隨著匯率議題升溫，新台幣強勢升值掀起市場熱議，更引發短期熱錢湧入，外資上週累計買超達523.64億元，本週一（5日）再敲進244.62億元，連續兩日站在買方。國泰投信觀察歷史經驗，發現台股與新台幣匯率大多呈現正向連動，當外資匯入推升台幣升值時，台股短線上漲的機率也隨之提高，加上近期熱錢行情，外資現貨回補動作明顯，有助台股延續反彈走勢，選股方面則建議偏向選擇外資及國安基金偏好的大型股為主。

2025-05-06 11:40
不畏新台幣強升！航空、觀光股走強多檔漲停　台灣虎航破百元創高

不畏新台幣強升！航空、觀光股走強多檔漲停　台灣虎航破百元創高

新台幣強勢升值，今（6）日盤中又閃見2字頭，台股也面臨多空交戰，電子、金融股仍承壓，資金轉向內需產業，尤以航空股漲勢最為強勁，台灣虎航（6757）再度攻上漲停；觀光族群也有多檔亮燈，另鋼鐵、汽車股也成為盤中領漲焦點。

2025-05-06 11:20
反指標女神又發威　喊完「台股開高走高」立刻下跌！全場跪了

反指標女神又發威　喊完「台股開高走高」立刻下跌！全場跪了

台股今（6日）以20353.88點開出，指數大跌179.11點，跌幅0.87％，被網友認證的「反指標女神」巴逆逆昨日早上才發文，開心祝賀「台股開高走高」，沒想到馬上就跌了，昨日收盤下跌254.65點至20532.99點，讓財經作家李柏鋒傻眼直呼「這準度我真的沒看過！」

2025-05-06 10:47
Gogolook開始申購、16日改列上市　抽中一張賺3.5萬

Gogolook開始申購、16日改列上市　抽中一張賺3.5萬

信任科技服務商Gogolook（6902）於5月6日起至8日進行改列上市前公開申購作業，預計申購張數為565張，承銷區間為50~65元，將於5月7日訂價，5月12日進行電腦抽籤，預計5月16日於臺灣證券交易所正式改列上市。

2025-05-06 10:37
中菲行4月營收年增3成　多元貨幣組合應對美元貶值風險

中菲行4月營收年增3成　多元貨幣組合應對美元貶值風險

中菲行（5609）公告4月營收，單月自結集團合併營收為25.36億元，年增30.8%；累計今年前4月合併營收為95.27億元，年增29%。公司指出，面對台幣升值美元貶值的匯兌風險，集團在16個國家營運，不同的貨幣組合、統一用OBU為匯款管道，因此具備自然避險優勢。

2025-05-06 10:25
「為何匯率波動大？」央行總裁狂結巴　林智群曝：因為不能承認1事

「為何匯率波動大？」央行總裁狂結巴　林智群曝：因為不能承認1事

台幣連日走升，今（6）日新開盤小升2分，隨後升逾1角又見29.988元。央行總裁楊金龍昨（5）日拋出7大聲明，並指出匯率波動大「比較少見」，不過楊金龍在面對記者提問「為何匯率波動大？」回答得支支吾吾，被網友砲轟。對此，林智群律師曝背後原因，「央行不能承認自己有干預匯率」。

2025-05-06 10:00

讀者迴響

熱門新聞

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

專家曝「美債挫咧等」：最怕的2種情況全來

台幣狂升如金融危機！她怒轟央行放手

快訊／總統賴清德喊話後　台幣升1角閃見2字頭

「為何匯率波動大？」央行總裁結巴！林智群曝原因

新台幣急升　多檔熱門美債ETF淪重災區

不畏新台幣強升！航空、觀光股走強多檔漲停　台灣虎航破百元創高

新光吳家兄弟內鬨！　背後盤算曝光

台幣升不停3銀行線上換匯卡卡　網哀「12小時前就進不去」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366