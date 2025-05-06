新台幣飆升　彭博：金管會急召壽險業開會找對策

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

新台幣近期暴力走升，今（6）日雖然在政府喊話下盤中匯價仍閃見「2字頭」，市場預期壽險業手中持有美債部位匯損壓力巨增，外媒指出，金管會為了因應罕見升息，本周已急找壽險業者開會討論對策，未來可能調整營運監管規則。

新台幣在連續2個交易日盤中出現「逾1元」的巨大升值後，引發央行總裁楊金龍與總統賴清德上火線說明，新台幣今日早盤原升逾1.5角閃見29.988元，但在市場傳出央行穩匯、美元回升等消息下迅速回至30元以上，近午盤由升轉貶回到30.185元，貶4分。

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《彭博》報導指出，金管會找本地幾家最大的保險公司討論因新台幣飆升對數千億美元美國債券投資造成的壓力。

與會人士透露，金管會已要求一些壽險公司——這些公司是亞洲最大的美國債務持有者之一——討論迅速升值的台幣如何影響其營運。

受到出口商拋售美元、市場預期台幣升值有利與美國貿易談判影響，新台幣本周一最高漲逾5%，刷30多年來單日最大漲幅，壽險業手握超過23兆元台幣的外匯資產，影響更大。

報導指出，美元避險通常成本高昂，這往往使壽險公司等投資者不願採取避險措施。雖然未避險的策略幫助這些公司在過去幾年受益於美元升值，但最近美元的下滑意味著它們面臨潛在損失和現金流問題。美國銀行估計，截至去年底，台灣壽險公司僅對其持有的約 65% 進行了避險，接近歷史最低水準。

美國外交關係協會高級研究員 Brad Setser 在 X 上指出，台資金融業者對美元看法過於樂觀，導致長期累積出避險不足的風險。

台灣的保險公司多年來一直承受著壓力。2022 年美國利率上升，壓低了它們的美國債券持有價值。它們還不得不支付資金來避險貨幣風險，進一步增加了財務負擔。由於未實現投資損失、收入下降以及增加的賠付導致公司難以達到必要的財務標準，地方監管機構不得不多次放寬運營規則。

壽險公司已被要求評估外匯波動的影響以及它們可能採取的措施來管理外匯風險。據其中一位知情人士透露，未來幾天可能會有更多保險公司被邀請參加會議。