世界先進Q1每股賺1.3元　估新台幣升值1％影響毛利率0.5個百分點

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（6）日舉行法說會並公佈第一季營運報告。世界先進公司第一季合併營收約為119.49億元，歸屬於母公司業主淨利約為24.14億元，每股稅後盈餘約為1.30元。

近期新台幣匯率飆升，世界先進表示，本季的匯率會先用美元兌新台幣1比30.9元預估，不過新台幣每升值1％，會影響毛利率約0.5個百分點。如果以本季升值6%來預期，預計會影響3個百分點，另外還有調薪、夏季電價等因素，不過由於產能利用率增加以及產品組合優化，因此可以抵銷部分不利的影響。



世界先進表示，與上一季營收115.53億元相較，第一季營收約增加3.4 %；歸屬於母公司業主淨利約為24.14億元，上一季為18.47億元。由於客戶庫存回補，第一季晶圓出貨量較上季增加約10%，產品平均銷售單價季減約5%，毛利率上升1.4個百分點至30.1%。整體而言，第一季營運表現符合先前提供的業績展望。



世界先進財務長黃惠蘭表示，儘管DDIC晶圓出貨量在本季減少，但客戶對通訊、工業和汽車半導體的需求仍在回升。公司預期第二季晶圓出貨量將季增約 3%至 5%之間；產品平均銷售單價將季增約 0%至 2%之間；毛利率將約介於 27%至 29%之間。另外，經與客戶協商，公司預計將於晶圓收入外，額外認列約佔營業收入 1%之長期合約收入。

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面對地緣政治及關稅問題，世界先進董事長方略也指出，客戶對新加坡廠的產能興趣增加，公司也一直和潛在客戶進行溝通，至於關稅有望帶動提前拉貨，不過能夠有多少影響還很難說，能見度還是不高。