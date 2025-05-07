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貨櫃船公司自砍一刀換得美國線運價回升　但歐洲線運價再下探

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲攬貨業形容貨櫃船公司是自砍一刀換美國線運價回升。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司5月1日的運費調漲方案，在中國大陸休完五一長假一天後(6日)獲得確認，美西線每大箱(20呎櫃)運價從2000美元調高到2300-2400美元，雖然價格低於台灣市場的2500美元，但被認為漲價成功。有大型攬貨公司負責人形容船公司是自砍一刀換取調升運價，策略成功，還通知本月15日要再漲1500美元， 不過歐洲線運價則是持續下探。

業界高階分析，船公司透過減併班提升市場運價，是要吸收約兩成的船舶固定成本，以目前美西線每大箱成本價約1700-1800美元計算，運價能調高到現在的2300-2500美元，雖然貨量會降低，但還是有獲利的，最重要的是美國線還有很多新年度長約沒簽，本月中一定要簽完，因此船公司本月7日還有一波砍班。

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香港的大型攬貨公司高階指出，目前海洋聯盟美國線砍班砍了近一半，卓越聯盟(原THE)聯盟約砍了三成，非聯盟的萬海航運總經理謝福隆上周表示公司砍了約三成航班，在艙位銳減情況下，運價自然穩住，船公司也才會喊出15日要再漲一波。

不過因為並非所有砍掉的航班都閒置，有些是移往歐洲線，因此歐洲線不但5月1日取消漲價，市場運價還從每大箱1800美元降到1600美元，還有船公司推出1400美元的限量低運價。

馬士基航運本周在網站上也有美西線1700-1800美元的低運價，攬貨公司派員都會隨時搶訂這些限量低價艙，只是這些低價艙需要全額付費，不能NO SHOW的，一般NO SHOW可以只付500美元訂艙費。

有攬貨業高階認為，川普關稅戰帶來的負面效應越來越明顯，估計是撐不了太久的，尤其是知名的百貨連鎖店庫存都很少，也因此即使美國自4月9日開始向中國實施高達145%的對等關稅，威名百貨(Walmart)與塔吉特(Target)20天後就已傳出通知部分中國供應商恢復出貨。

但是超高的商品售價必定會引發美國民眾嚴重反彈，因此估計美國政府約在7月前後就會處理完關稅問題，恢復正常貿易；陽明海運前董事長謝志堅稍早也指出，美國進口商大約只剩兩個月庫存，需要政府加緊腳步與各國完成關稅協商。

關鍵字： 貨櫃船公司自砍一刀美國線運價回升歐洲線再下探

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