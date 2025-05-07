君品轉型度假酒店房價估增15％　盛治仁憂台幣升值影響入境市場

▲雲品董事長盛治仁。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

雲品（2748）旗下君品酒店迎來營運第15周年，將飯店啟動轉型為「都會度假酒店」，董事長盛治仁表示，目前住房率平均有7成，其中外國旅客更是佔了85％，轉型後預計平均房價可成長15％，不過也坦言新台幣升值對於inbound（入境）會是蠻大衝擊，可能影響外國人來台意願降低，會做好準備因應。

盛治仁表示，目前旅客都恢復的差不多，住房率也都還算不錯，平均都有7成以上水準，其中有85％都是外國旅客，在之中又以日本客佔比31％最高，北美客佔比20％居次，韓國客也有10％佔比，港澳現在的比例則比較少。

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盛治仁指出，君品酒店轉型成「都會度假酒店」，成為大台北地區首家將早餐時段延長至中午12點的五星級酒店，並提升行政樓層餐飲服務，也開放6樓餐廳作為行政樓層賓客專屬用餐場域，希望來台北遊玩的旅客，可以放慢腳步、感受度假氛圍。

近期新台幣匯率波動大，盛治仁也坦言，新台幣升值對於inbound（入境）會是很嚴重的衝擊，本來台灣復甦的情況就比較落後世界的腳步，匯率波動，國內旅遊業者看待入境就要更加小心，做好最壞的情況看要怎麼因應。

不過盛治仁也樂觀看待君品轉型，將早餐時段延長至中午12點，讓旅客中午也能吃飽再離開，對於其他有buffet的業者就不容易做到，因此就排除很多競業，今年Q1平均房價達5522元，住房率也達70％，轉型後預計平均房價可成長15％，住房率也可繼續維持7成以上水準。