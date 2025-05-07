遠傳電信5G月租滲透率破44%　第一季營收260億創新高

記者蘇晟彥／綜合報導

遠傳電信 7日召開2025年第一季法人電話說明會，在會上指出仍受惠於合併綜效持續發酵、用戶穩定升級5G，以及個人數位服務、企業智慧資通訊業務營收動能挹注，遠傳2025年第一季合併總營收為260.4億元，創下同期歷史新高。此外，在會上遠傳也指出，這波關稅匯率波動對遠傳幾乎沒有影響，因為遠傳是內需產業，主要收入為台幣，以美金進行採購付款的比例非常低。

遠傳指出，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)年成長率6.6%，達94.8億元，再創單季歷史新高；稅後淨利為32.4億元，同步寫下同期歷史新高，年成長率10.3%，達成連續4季雙位數成長，居業界之冠；每股盈餘（EPS）為新台幣0.90元。2025年第一季各項指標均超越財測目標。

針對近期關稅問題，遠傳強調幾乎沒有影響，因為遠傳是內需產業，主要收入為台幣，以美金進行採購付款的比例非常低。此外，銷售智慧型手機是我們主要業務之一，但消費者購買手機仍取決於品牌忠誠度與需求，例如iPhone擁有大批的忠誠果粉，我們會密切觀察市場需求。另外，如果關稅影響加劇導致經濟放緩，也可能讓部分企業對於數位轉型等預算使用更謹慎。

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目前5G月租用戶仍在穩健成長中，已經突破44%，超過同業，2025目標朝50%邁進，而今年開始積極佈局保險業務，我們根據產品特性、用戶需求與不同產險公司合作，對於未來各種合作的可能性保持開放態度。

行動服務營收連續16季正成長 智慧資通訊業務營收雙位數成長

遠傳用戶穩定升級5G，2025年第一季5G月租型用戶滲透率已突破44%，加上合併亞太電信效益，帶動整體續約用戶月租費年成長率達12%，推升月租型用戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)年成長率達2.5%，穩居業界第一。2025年第一季行動服務營收穩健攀升，年成長率達2.1%，創下連續16季正成長的亮眼成績。個人數位服務深受用戶好評，遠傳friDay影音營收年成長率達5%、手機保險代理業務營收年成長率達12%、「遠傳守護網」營收年成長率高達38%。

展望2025第二季，遠傳將於年底完成原亞太電信用戶整合，以創新產品服務推升行動服務營收再成長；並持續深化用戶體驗，拓展數位生活服務版圖，加速「遠傳心生活APP」平台變現。此外，將深化AI內外賦能，對內以AI提高自動化流程、優化生產力；對外透過「遠傳智靈」加持，推動智慧資通訊業務成長。