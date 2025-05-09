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美國州政府發問卷　資誠：台廠作答注意4類陷阱

▲資誠會計師事務所外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲資誠會計師事務所外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台商售貨至美國要小心。資誠會計師事務所指出，包括加州、德州、紐約州、伊利諾州和佛羅里達州等多地州政府偵測疑義後向廠商發送「連結問卷」（Nexus Questionnaire），以評估企業是否在該州建立了足夠的商業聯繫，進而產生納稅義務，台商填寫時要留意4大稅務陷阱不要誤踩。

資誠會計師事務所指出，在填寫問卷時，台灣企業應避免以下常見陷阱：
1、忽視問卷或提供不正確、不完整的資訊可能會使情況惡化，導致嚴重罰款。

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2、誤以為公司在該州沒有實體存在就不會有連結。加州和許多其他州對連結的定義很廣泛，包括有銷售代表、庫存在該州，甚至僅達到一定的經濟規模都可能被視為有連結。

3、延遲回覆問卷可能導致被視為不合規，進而引發更多審查。

4、缺乏專業指導而自行處理，可能因規則複雜而導致代價高昂的錯誤。

以加州為例。加州的連結問卷通常由加州特許經營稅委員會（Franchise Tax Board, FTB）發出，旨在收集有關企業在加州的活動、商業關係等詳細資訊。這些資料有助於州政府判斷企業是否在加州建立了「連結」（nexus），從而確定其是否有義務在加州進行商業註冊、申報稅務及繳納州所得稅或特許經營稅。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，台灣企業在收到問卷後，應予以高度重視。忽視或延遲回覆可能會導致更嚴格的審查、罰款，甚至強制稅負評估。在回答問卷時，企業需充分理解問題（某些問題可能範圍較廣，或使用不熟悉的術語），仔細審閱回覆內容，並準備所有與其在加州活動相關的資料，包括銷售紀錄、合約、員工訊息、庫存地點及第三方交易明細。

鑑於美國州稅法的複雜性，台灣企業亦應尋求加州稅務專家或法律顧問的協助，以確保回覆內容的準確性和完整性，並評估企業在加州可能面臨的稅務風險。所有問題均需誠實詳盡地回答，以避免不完整或誤導性回覆所導致的潛在罰款或進一步調查。此外，企業應妥善保存所有的往來紀錄，包括問卷、回覆內容及相關佐證文件，以備日後查詢或後續追蹤。

若問卷回覆顯示企業在加州已建立連結，企業應準備向加州FTB進行商業註冊、申報稅表並繳納相應稅款。主動合規將有助於減少罰款和利息，並彰顯企業與州政府合作的誠意。

值得注意的是，加州並非唯一使用連結問卷的州別。美國其他許多州，如紐約、德州、伊利諾州和佛羅里達州，也採用類似做法來判斷外州或外國企業是否已建立連結，從而需承擔州稅義務。每個州皆根據其稅法和連結定義設計問題，雖然內容稍有不同，但目的是一致的：評估企業在該州的活動是否足以產生稅務合規義務。因此，最佳做法是尋求專業人士的協助，以及時、準確地回覆。

蘇宥人建議，台灣企業需認真對待收到的連結問卷，這代表該州正在評估企業的業務活動是否產生稅務義務。透過有條理地梳理流程、仔細審閱問卷、諮詢專業人士、準確及時回覆，台灣企業能有效管理合規風險，避免常見錯誤，並與州稅務機關保持開放、誠實的溝通，確保在多個司法管轄區內的業務順利進行，並將潛在風險降至最低。

關鍵字： 台商美國稅務連結問卷風險

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