快訊／領失業金人數低於預期　美股開盤走高「道瓊漲超200點」

▲美股示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國勞動力市場展現穩健表現，初請失業金人數降幅超過預期。根據美國勞工部數據，截至5月3日當周，經季節調整後的初請失業金人數減少1.3萬，來到22.8萬人，低於市場預估的23萬人。

在此利多消息影響下，美股三大指數8日（周四）開盤全面上漲。道瓊工業指數上漲246.24點，漲幅0.60%，報41360.21點；納斯達克綜合指數上揚187.86點，漲幅達1.06%，報17926.02點；標準普爾500指數則上漲42.11點，漲幅0.75%，報5673.38點。

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截至台灣時間8日晚間9時45分，三大指數仍維持上漲趨勢。納指報17879.91點，漲141.75點，漲幅0.80%；道指來到41322.14點，上漲208.17點，漲幅0.51%；標普500指數則報5663.50點，上揚32.22點，漲幅0.57%。

個股方面，科技股表現不一。台積電ADR股價小幅上漲至174.82美元，漲幅0.16%、輝達（NVDA）報117.73美元，漲幅0.57%、谷歌（GOOGL）上揚1.73%，股價來到153.999美元、特斯拉（TSLA）表現亮眼，股價跳漲至285.72美元，漲幅達3.44%。相較之下，英特爾（INTC）股價上漲2.43%，報20.803美元、Arm Holdings（ARM）股價下跌6.12%，來到116.595美元。