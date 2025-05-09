台驊Q1營收年增19%、獲利年增7%　Q2看好中歐班列與非美市場

快訊／銀行催收信與信用卡帳單出包波及1447人 挨罰600萬

金管會通過台新銀行違反法令之裁罰處分案，台新銀行催收信函寄送地址異常及信用卡帳單資料錯置所涉相關缺失，顯示其未完善建立資訊系統異動之測試及檢覈機制，暨催收信函檔案寄送及退郵後之控管機制，對內未確實執行測試及驗收之作業規範，對外亦未有效督導受委託機構建立完善之內部控制制度，核有未完善建立及未確實執行內部控制及作業制度之情事，處以600萬元罰鍰。

台股ETF 受益人數7檔逆勢增 驚見看空2檔「反一」買盤在列

歷經8周創新高後，上周台股ETF投資人數終止創高，根據集保戶股權分散5月2日最新統計資料顯示，台股ETF受益人周減1萬1686人，使得今年來增加89萬3125人，總人數來到1111萬8961人。主動野村臺灣優選（00980A）是上周新成立的台股ETF，受益人數6422人，也使得台股ETF總檔數來到70檔。

史上次高！川普關稅暫緩上路催出拉貨潮 4月出口486.6億美元

財政部今（8）日指出，受到美國總統川普暫緩對等關稅上路與新興應用商機、AI需求熱絡影響，4月出口486.6 億美元，為歷年單月次高，較上月減1.8%，較上年同月增29.9%(按台幣計算增 33.1%)，統計處處長蔡美娜表示，「台積電法說會釋出AI需求強勁、AI晶片提升需求不變」，不過在國際情勢變動下，出口上半年淡季不淡、下半年旺季不旺。

台幣4月緩升！元大人壽吃掉Q1獲利 六大壽險挫咧等

台幣匯率4月緩升3.6%，不過卻吃掉壽險業第1季獲利！元大金（2885）今（8）日公告自結4月獲利，其中旗下元大人壽4月出現今年以來首次單月虧損，且吃掉第1季獲利，累計前4月稅後虧損4.6億元，每股稅後虧0.17元；由於元大人壽屬中小型壽險業者，市場關注海外部位較高的六大壽險業者陸續公布獲利數字，顯見在台幣5月狂升前壽險業獲利已先承壓。

國安基金操盤手證實買台積電 阮清華：畢竟它權值高

穩定台股，國安基金啟動第9次進場護盤，外界好奇是否已承接台積電（2330）股票，對此國安基金操盤手、財政部次長阮清華今（8）日在立法院財政委員會表示，不方便說明進場金額，僅表示「畢竟它（台積電）權值比較高」。

台幣升值、油價下跌 長榮航：營運成本有利「票價仍看供需」

長榮航（2618）今（8）日舉行馬拉松宣告記者會，總經理孫嘉明會後受訪時指出，新台幣升值、油價下跌對營運面成本有利，從換匯踴躍情況，可以看出台灣人還是期待出國，日本旅遊需求還是很強勁，歐美來台的情況也都正常，不過票價還是由供需決定，應該不會有太大變化。

快訊／半導體關稅開獎前！台積電紅翻黑收跌10元至918 台股跌3點

台股今（8日）開高走高，但最後一盤在台積電（2330）遭遇空方絕殺突襲下湧7416張成交量，瞬間由漲5元轉為跌10元至918元，加權指數也由倒數第2盤的上漲134.9點豬羊變色，終場下跌3.09點，以20543.4點作收，跌幅0.02％，成交量2481.92億元。

5月報稅季！ 基金投資人必看五大節稅技巧

投資理財觀念普及，基金已成為許多人增加被動收入，或作為長期退休規劃的重要工具，隨著5月報稅季的到來，中租基金平台特別整理五大節稅技巧，協助投資人優合法化稅務結構。

央行總裁遭指心虛才結巴 楊金龍：口才不好但都是事實

中央銀行總裁楊金龍今（8）日赴財委會就主權基金設立一事備詢，立委質疑楊「史詩級跳針」是因為說話心虛、有難言之隱，不過楊金龍強調「絕對沒有！」並指央行5月1日、2日、5日的聲明「都是事實！」

74.6萬人放心！00940秒填息 股息發放日6／2

74.6萬股民安心！元大台灣價值高息（00940）於今（8）日除息，每股配發0.03元，與前一次配息金額一樣，受到大盤走高激勵，股價上漲0.05元、漲幅0.58%，來到8.74元，完成填息走勢，股息發放日為6月2日。